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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor

Haas takım patronu Gunther Steiner, Kevin Magnussen'in beşinciliği ve takımın sezona şampiyona üçüncülüğü ile başlaması sonrası "rüyanın tadını çıkarmak" istiyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
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Haas pilotu Cumartesi günü sıralamalarda yedinci olmasının ardından harika bir start aldı ve beşinciliğe kadar yükseldi, sonrasında ise Red Bull pilotu Sergio Perez ve Mercedes pilotu George Russell'a geçildi.

Ancak Perez ve takım arkadaşı Max Verstappen, bir yakıt pompası sorunu nedeniyle son turlarda yarış dışı kaldıktan, Magnussen bir kez daha beşinci sıraya yükseldi ve Haas'a 2018 Avusturya GP'sinden bu yana en iyi sonucunu kazandırdı.

2020 Eifel GP'sinden bu yana ilk kez puan alan Haas, takımın yalnızca yarış tamamlamaya çalıştığı ve en yüksek sonucunun dokuzunculuk olduğu iki zorlu sezonun ardından iyi bir sonuca hasretti.

Takım patronu Gunther Steiner, Haas'ın Bahreyn'deki sonucunu nasıl okumak gerektiği sorulduğunda, "Herhangi bir analiz yapmak istemiyorum, rüyayı yaşamak istiyorum!"

"Kevin iyi bir arabaya sahip olduğunu biliyordu. Bunu sıralama turlarında gördük. Ama önemli olan aracı bitiş çizgisine getirmek."

"Testlerde gerçekleştirdiğimiz en uzun sürüş arka arkaya 18 turdu. Yani öncelikle 57 tur atabilmek yapmak oldukça büyük bir başarıydı ve ayağımızı yanlış yere koymadık, takım yanlış hiçbir şey yapmadı. Her şey iyi hazırlanmıştı."

"Ayrıca sıralamalarda zor bir pozisyonda mücadele ediyorsunuz ama herkes işini yaptı ve doğru zamanda doğru kararları verdi. Bu yüzden çok güzel bir hafta sonu oldu.” dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen'in puanları, açılış yarışından sonra Haas'ı takımlar şampiyonasında, Ferrari ve Mercedes'in ardında üçüncü sıraya yerleştirdi.

Steiner, “Uzun süre bu pozisyonda kalacağımızı sanmıyorum. Her neyse, şu anda rüyanın tadını çıkaracağız." dedi.

Haas, 2021 sezonu için aracını hiç geliştirmemeyi ve 2022 kurallarına odaklanmayı tercih etmişti. Bu tercih sonrası takım, hiç puan alamadıkları ve net şekilde en kötü araca sahip oldukları bir sene geçirdi.

Steiner, Magnussen'in elde ettiği sonucun takımın 2016'da F1 gridine katılmasından bu yana Haas'ın en önemli sonuçlarından biri arasında yer aldığını söyledi.

Steiner, "Son iki yılı idare etmek zorunda kalmıştık fakat geri döndük!"

"Yani kesinlikle özel çünkü herkes çok kısa sürede güvenini kaybetmişti. Demek istediğim, 2018'de beşinci bitirdikten ve iyi hissettikten sonra 2019'da insanlar takıma güvenini tamamen kaybetti. Dediler ki Haas satılacak, vesaire vesaire. Fakat hâlâ buradaydık ve artık geri döndük.” dedi.

Steiner, bu yarışın Haas'ın puan savaşı vermek için tek şansı olmayacağına güvendiğini ve takımın iyi formunu sezonun geri kalanına taşıyabileceğine inandığını belirtti.

Steiner, "Alfa Romeo da çok güçlü, bu yüzden bulunduğumuz yerde rahat hissetmiyorum."

"Çalışmamız ve aracı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca yılın ilerleyen zamanlarında güncellemeler getirmemiz de gerekmekte. Bunun için çalışmalarımız sürüyor."

"Ama puan almaya devam edeceğimize eminim." dedi.

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