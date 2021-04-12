Steiner, Bahreyn'deki performanslarına şaşırmamış

Haas, 2021 aracının gelişimini ilk yarış itibariyle durdurdu ve artık 2022 projesi üzerinde çalışmalar yapıyor. Amerikalı ekip, bu yılki son güncellemelerini Imola'ya getirecek ve sonrasında, son yarışa kadar mevcut araçla yarışacak.

Bunun temel sebebi, takımın geçen yıl yaşadığı maddi sıkıntılar ve 2022'de kuralların büyük oranda değişecek olması. Takımların 2022 araçlarının üzerinde çalışması, şu noktada büyük önem taşıyor. Çünkü yaşanabilecek herhangi bir zaman kaybı, geçmişteki kural değişikliklerinde de görüldüğü üzere uzun süre telafi edilemeyebilir.

Tüm bunlar ışığında Haas, Bahreyn'deki yarışta hafta sonunun en kötü takımıydı ve Mick Schumacher sonuncu oldu.

Imola yarışı öncesi konuşan takım patronu Steiner, "Takım çalışması ve aracın hızı anlamında konuşursak, Bahreyn'de bizi neyin beklediğini biliyorduk. Haliyle en azından sonuçlar açısından yüksek beklentilerimiz yoktu. Bence her iki sürücü de Bahreyn'deki hafta sonunda iyi bir iş çıkardı."

"Bildiğiniz gibi yarışta Nikita bir spin attı ve araca hasar verdi. Mick de spin attı. Ancak ilk hafta sonu öğrenmeye ayrılmıştı ve bu, aynı şekilde devam edecek. Sürücülerimiz mümkün olduğunca çok tur atmalılar. O zaman her şey daha iyi olacak. Yavaş yavaş ivme kazanmalı, mesafe tamamlamalı ve öğrenmeye devam etmeliyiz. Şu anda görevimiz tam olarak bu." dedi.

Imola hakkında da konuşan Steiner, "Beş ay önce buradaydık ve bu, temelde en uygun ayarları bulmak için faydalı bir şey. Araçlar çok fazla değişmemiş olsa da, aerodinamik kurallarda değişiklik oldu. Yani beş ay öncesine göre aynı değil. Ancak piste geri dönmek güzel. Öğrendiğiniz şeylerin işe yarayıp yaramadığını burada anlarsınız. Ne kadar çok deneyiminiz ve bilginiz varsa, o kadar iyi olur. Yine de evet, bu hem takıma hem de sürücülerimize yardım edecek." dedi.

Güç dengesi sorulduğunda Steiner, "Çok kısa bir cevap vereceğim: Her şey tam olarak test sonuçlarının ardından tahmin edildiği gibi. Bu sezon galibiyet mücadelesinin Red Bull Racing ve Mercedes arasında geçtiğini göreceğiz." dedi.