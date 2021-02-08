Steiner, Bahreyn'de iki yarış düzenlenmesini bekliyor

Formula 1'de 2021 sezonunun başlamasına yaklaşık 1.5 aylık bir süre kaldı ve takımlar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorlar.

COVID-19 nedeniyle takvimdeki belirsizlikler devam ederken, Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapılma ihtimali ortaya çıktı.

Formula 1, geçen sezon bu yolu tercih etmiş ve takvimdeki yarış sayısını artırabilmek adına bazı pistlerde çifte yarış düzenlemişti.

Şu anda takvimde bir boş yer var ve bu boşluk için -her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da- Portekiz seçildi. Ancak Portekiz'deki vaka sayılarının artması, F1'i alternatif bir plan üzerinde çalışmaya itiyor.

Yeni plana göre F1, 28 Mart'ta Bahreyn'de sezonu açmayı ve ardından burada ikinci bir yarış daha yapmayı planlıyor. Sonrasında ise Imola yarışı yapılacak.

Haas takım patronu Gunther Steiner, F1-Insider.com'a verdiği demeçte bunun olası bir fikir olduğunu belirtti.

F1-Insider.com'a konuşan Steiner, “Bahreyn'de kesin olarak arka arkaya iki yarış yapacağımızı düşünüyorum."

"Ülkedeki koşullar göz önüne alındığında şu anda Portekiz'de bir yarış gerçekleşeceğini hayal dahi edemiyorum."

"Bence Formula 1, COVID-19 durumuna esnek tepkiler verebileceğini kanıtladı."

"Bir baloncuğun içinde kalmamız çok önemli. Bu yüzden test için Bahreyn'e gittiğim zaman, sezonun ilk yarışına kadar orada kalacağımı tahmin ediyorum." dedi.