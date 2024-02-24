Steiner, Bahreyn F1 padokuna Alman televizyonundaki göreviyle dönecek

Steiner, Alman yayıncı RTL ile yedi yarışın yanı sıra Kanal 10 ile Avustralya GP'sine katılacak.

RTL'ye olan bağlılığı sezonun ikinci yarısında ağırlık kazanacak ve Bahreyn'i Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya, Azerbaycan ve Las Vegas izleyecek.

Steiner televizyon spikerliğini ilk kez geçen yıl COTA'daki NASCAR etkinliğinde tatmış ve F1 etkinlikleri arasında ABD'ye yaptığı bir ziyarette de benzer bir rol üstlenmişti.

Steiner Autosport'a verdiği demeçte, "Ben sadece uzman yorumcu dedikleri kişiyim, tıpkı eski güzel günlerde Niki Lauda'nın yaptığı gibi."

"Aslında her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz pazar günü bana mesaj attılar ve ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Pazartesi günü konuştuk, kendi aralarında bir toplantı yaptılar ve salı günü bunu yapıp yapamayacağımı sordular. Ben de 'Elbette, neden olmasın?' dedim."

"Her zaman söylediğim gibi, hayatım sürprizlerle dolu. Ocak ayında insanlar bana 'Şimdi ne yapacaksın' diye sorduklarında Ben de 'Ne yapacağım konusunda endişeli değilim' dedim ve şimdi bu gerçekleşiyor."

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı, medyaya konuşuyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Avustralya'da bir defaya mahsus televizyona çıkmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Daha dört ya da beş hafta var. Bu yüzden orada ne yapacağımı henüz bilmiyorum! Sanırım benzer bir şey yapacağım."

Steiner, geçtiğimiz Mart ayında COTA'da Fox Sports ile yaşadığı NASCAR deneyiminin faydalı bir hazırlık olduğunu kabul ediyor.

"O zamanlar bu konuda yeterince bilgim yoktu ve insanlar hadi bunu deneyelim dediklerinde 'Evet, deneyelim' dedim."

"Bunu yaptığım için çok mutluyum, en azından kabaca neleri içerdiğini biliyorum çünkü geçen yıl Austin'e gittiğimde TV'nin nasıl yapılacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu iyi bir deneyimdi, bu yüzden artık iyi bir iş çıkarabileceğimi düşünüyorum."

Steiner, haklı oldukları takdirde sürücüler ve takımlar hakkındaki eleştirel görüşlerini dile getirmekten çekinmediğini söylüyor.

"Bu konuda profesyonel kaldığınız sürece bir fikriniz olması gerekir, her şeyin iyi olduğunu söyleyemezsiniz."

"Gerçekçi olmaya çalışacağım. Asla birilerini kızdırmam gerekiyor diye başlamam. Aslında ben tam tersiyim. Hayatımda kimseyi kızdırmak istemem!"

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Ben insanları yargılayan biri değilim, sadece gerçekleri açıklarım. İnsanları yargılayacak son kişi benim."

Ayrıca Drive to Survive'daki gibi sürekli olarak 'küfürlü' konuşmayacağını dile getirdi.

"Resmi bir röportajda kaç kez küfür ettim? ya da FIA basın toplantısında kaç kez küfrettim?"

"Orada kim küfür etti biliyor musunuz? Mükemmel Fred [Vasseur], mükemmel Toto [Wolff]. Guenther değil!"

Steiner F1'de çalışmak için başka fırsatları olduğunu ancak çok fazla seyahat etmek istemediğini söylüyor.

"Oldukça fazla şey oluyor ama ben her şeye atlamıyorum ve sadece değerlendiriyorum. Çünkü aksi takdirde bir şeyi yaparsanız diğerini yapamazsınız."

"Çok büyük bir seçeneğim olduğunu söyleyemem, ama o anda seçim yapabiliyorum ki bu da güzel bir durum. Gerçekten şanslı bir konumdayım."