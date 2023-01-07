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Formula 1 Haberler

Steiner: "B takımı olduğumuz yönündeki endişeler umurumda değil"

Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın Ferrari ile ilişkisinin sorgulanmasını hiç umursamadığını, bu konudaki eleştirilerin bozuk plak gibi sürekli tekrar ettiğini söyledi.

Altay Gök
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Steiner: "B takımı olduğumuz yönündeki endişeler umurumda değil"
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2020 ve 2021 sezonları boyunca araç gelişimini tamamen durduran ve bu iki sezonu toplam üç puanla noktalayan Haas, yeni kuralların ilk sezonuna tabiri caizse bomba gibi bir giriş yaptı. 

Bahreyn'deki ilk yarışta takıma dönen Kevin Magnussen ile önemli bir beşincilik elde eden ve ilk dört yarışın üçünden puanla ayrılan sadece tek güncelleme getirdiği sezonu takımlar şampiyonası sekizincisi olarak tamamladı.

Haas'ın ani yükselişi birçok takımın dikkatini çekti ve F1'de B takımlarının varlığıyla ilgili tartışmaların yeniden alevlenmesine sebep oldu; nitekim 2016'da gride katıldığından bu yana Ferrari ile teknik bir ortaklık kuran takım, yönetmeliklerin izin verdiği birçok parçayı İtalyan üreticiden tedarik ediyor

Diğer takımların endişelerini değerlendiren Gunther Steiner, bu eleştirilerin bozuk bir plak gibi kendini tekrar ettiğini söylüyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Eğer iyiyseniz taklitçisinizdir; eğer kötüyseniz kimsenin umurunda olmazsınız.

"Dolayısıyla bozuk bir plak gibi konuşmaya devam edebilirsiniz, bu eleştirileri pek çok kez duyduk. Söylenenler bana hiçbir şey ifade etmiyor. Daha az umursayamazdım." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Erik Junius

Gelişim kaydedilen sezonun ardından yeni bir isim sponsoru da bulan Haas, gelecek sezon MoneyGram ana sponsorluğuyla yarışacak. Takım, mali açıdan rahatlamalarıyla birlikte gelecek sezon bütçe sınırına kadar tırmanabileceklerini söylüyor.

Steiner, "2020 sezonu öncesi pandemi patlak verdiğinde kolay bir pozisyonda değildik. Ancak bu sayede çok sağlam bir konuma geldiğimizi de söyleyebilirim."

"Spora girerken her şeyimizle çok sağlamdık. O dönem bütçe sınırı yoktu, bu nedenle mali durumumuz iyi olsa bile diğer takımlardan çok daha gerideydik."

"Ama şimdi diğerlerine kıyasla mali açıdan çok rekabetçiyiz -hatta rekabetçi değil, direkt eşit durumdayız." dedi.

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