Steiner: “Austin’deki araç B versiyon değil”

Guenter Steiner, Haas’ın ABD GP’sine getireceği güncellemenin neden VF-23’ün B versiyonu olmadığına açıklık getirdi.

Haas, 2023’te yarışlarda yüksek lastik aşınmasıyla mücadele etti. Bu da Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen’in yüksek sırlama turları performansını puanlara dönüştürememesine yol açtı.

İkili, Hulkenberg’in Avustralya’da elde ettiği yedincilikle birlikte 12 puan toplayabildi. Takım, sezon bitimine beş yarış kala Takımlar Şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunuyor.

Haas, kendi evi olan Austin’deki yarış için takımın 2024 otomobili için yol gösterici olacağını düşündüğü büyük bir güncelleme getirecek.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner verdiği röportajda, “Sezona iyi başladık. Daha sonrasında performans açısından ilerleme kaydedemedik. Hiçbir performans yakalayamadık.”

“Bu nedenle güncelleme yapmadık. Çünkü bulduklarımız daha iyi değildi. Bu yüzden tam bir U dönüşü yapmak ve tam tersi yöne gitmek zorunda kaldık.”

“Buna yaz arasından önce karar verdik. Şimdi Austin için yeni şeyler getiriyoruz. Bu gelecek yıl gitmek istediğimiz yön için büyük bir gelişme olacak.”

“Mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve son beş yarış için performans bulmak istiyoruz.”

“Ne yaptığını görmemiz ve aynı zamanda gelecek yıl nereye gideceğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü şu anda sahip olduğumuz otomobilin bir hafta sonundan diğer hafta sonuna nasıl davranacağını bilmiyoruz.”

“Ben bu araca B versiyon demezdim. Çünkü süspansiyonu veya vites kutusunu değiştirmedik. Diğer takımlardan en az yedisinin tercih ettiği karosere geçtik.”

“Bu yönde ilerleyeceğiz ve bu konsepte yeni başlıyoruz. Bu da bize zaman içerisinde şu an ki konseptle yakalayamadığımız performansı kazandıracak.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.