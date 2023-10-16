Steiner: “Austin’deki araç B versiyon değil”
Amerikan takımı Austin’de gerçekleşecek ABD GP’sine büyük bir güncelleme getirecek.
Guenter Steiner, Haas’ın ABD GP’sine getireceği güncellemenin neden VF-23’ün B versiyonu olmadığına açıklık getirdi.
Haas, 2023’te yarışlarda yüksek lastik aşınmasıyla mücadele etti. Bu da Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen’in yüksek sırlama turları performansını puanlara dönüştürememesine yol açtı.
İkili, Hulkenberg’in Avustralya’da elde ettiği yedincilikle birlikte 12 puan toplayabildi. Takım, sezon bitimine beş yarış kala Takımlar Şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunuyor.
Haas, kendi evi olan Austin’deki yarış için takımın 2024 otomobili için yol gösterici olacağını düşündüğü büyük bir güncelleme getirecek.
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Steiner verdiği röportajda, “Sezona iyi başladık. Daha sonrasında performans açısından ilerleme kaydedemedik. Hiçbir performans yakalayamadık.”
“Bu nedenle güncelleme yapmadık. Çünkü bulduklarımız daha iyi değildi. Bu yüzden tam bir U dönüşü yapmak ve tam tersi yöne gitmek zorunda kaldık.”
“Buna yaz arasından önce karar verdik. Şimdi Austin için yeni şeyler getiriyoruz. Bu gelecek yıl gitmek istediğimiz yön için büyük bir gelişme olacak.”
“Mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve son beş yarış için performans bulmak istiyoruz.”
“Ne yaptığını görmemiz ve aynı zamanda gelecek yıl nereye gideceğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü şu anda sahip olduğumuz otomobilin bir hafta sonundan diğer hafta sonuna nasıl davranacağını bilmiyoruz.”
“Ben bu araca B versiyon demezdim. Çünkü süspansiyonu veya vites kutusunu değiştirmedik. Diğer takımlardan en az yedisinin tercih ettiği karosere geçtik.”
“Bu yönde ilerleyeceğiz ve bu konsepte yeni başlıyoruz. Bu da bize zaman içerisinde şu an ki konseptle yakalayamadığımız performansı kazandıracak.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.
Son Haberler
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar