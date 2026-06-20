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Formula 1

Steiner: "Aston Martin F2'ye düşürülmeli!"

Eski Haas takım patronu Günther Steiner, Formula 1'de zayıf performans gösteren takımlar için 'Formula 2'ye düşme sistemi' olmamasını eleştirirken, Aston Martin ve Honda'ya yönelik oldukça sert ifadeler kullandı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Mike Krack, Chief Trackside Officer of Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Chief Trackside Officer of Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Adrian Newey'nin takıma katılması, Lawrence Stroll'ün büyük yatırımları ve Honda'nın teknik desteğiyle Aston Martin'in Formula 1'in üst sıralarına çıkması bekleniyordu. Fernando Alonso'nun da projeye büyük motivasyonla dahil olması, beklentileri daha da artırmıştı.

Ancak sezonun ilk bölümünde ortaya çıkan tablo, Silverstone merkezli takım için hayal kırıklığı oldu. Honda güç ünitesi projesi de beklenen seviyenin altında kaldı.

Haas'ın eski takım patronu ve günümüzde MotoGP'de Tech3 takımının başında bulunan Günther Steiner, Red Flags podcast'inde yaptığı açıklamalarda takıma yönelik oldukça sert eleştirilerde bulundu.

Steiner, özellikle Honda'nın performansını ve Aston Martin'in durumunu hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Lawrence Stroll elinden geleni yapıyor diyemezsiniz. F1'e bu kadar kişisel yatırım yapan çok az insan var."

Guenther Steiner

Guenther Steiner

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Honda'nın sadece ADUO ile daha fazlasına ihtiyacı var."

"Eğer bu şekilde devam ederlerse Formula 2'ye düşürülmeleri gerekir."

"Elbette Formula 1'de böyle bir sistem yok ama çoğu sporda var: Kötüysen düşersin."

"Aston Martin öyle bir durumda ki, Cadillac gibi yeni bir takımı bile iyi gösteriyor."

"Şu anda yaptıkları şey benim için kabul edilemez. Artık Formula 1 standardında değiller. En gerideler ve yarışları bile bitiremiyorlar."

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