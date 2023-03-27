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Steiner: "Artık puan almak daha da zorlaştı"

Haas patronu Gunther Steiner, artık puan kazanmanın orta gruptaki takımlar için daha da zor hale geldiğini söylüyor.

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Steiner: "Artık puan almak daha da zorlaştı"
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Bu yıl ön tarafta yer alan Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a Aston Martin de katıldı. Böylelikle artık ilk sekiz sıranın sahibi hemen hemen belli gibi görünüyor.

Bu da kalan üç puan için 12 aracın yarıştığı anlamına geliyor, ki son yarış Suudi Arabistan'da bu puanlar için keyif verici bir savaş vardı.

Kevin Magnussen'in 10. olmasıyla bu yılki ilk puanlarını Suudi Arabistan'da alan Haas'ın patronu Gunther Steiner, her hafta sonu ellerinden geleni fazlasıyla yapmaları gerektiğinin farkında.

Steiner, "Bu sezon özel bir görevimiz var; Takımlar şampiyonasındaki konumumuzu geçen yıla göre geliştirmek istiyoruz."

"Bahreyn'de hiçbir şey kazanamadığımız açık ama gridde artık dört güçlü takım var ve bu nedenle puan kazanmak için çok fazla fırsat olmuyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bahreyn'de başarılı olamadık fakat Suudi Arabistan'da bu yılki ilk puanımızı aldık ve bunu iyi şekilde yaptık."

"Bu puanı şans eseri almadık, bu puan için savaşmamız gerekti. Puan almak, takımı doğru havaya sokmanın en iyi yoludur çünkü herkes bir sonraki yarışa hazırlanmak için işe koyulmaktan mutluluk duyar." dedi.

Steiner, yedinci sırada yer aldıkları göz önüne alındığında, önümüzdeki yarışlar için nasıl bir güncelleme planı hazırladıkları sorusuna Steiner, "Dediğim gibi, gridin ortasındaki takımlar sadece birkaç puan alabilirler ancak karşımıza çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz."

"Bence bu grubun zirvesinde olmalıyız ama güç dengesi her yarışta değişebilir."

"Mümkün olduğunca çok çalışmalı ve hata yapmamalıyız çünkü bunlar pahalıya patlıyor." cevabını verdi.

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