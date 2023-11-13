Steiner: "Artık genç sürücülerin kendilerini göstermeleri için sadece tek fırsatları var"

Logan Sargeant'ın koltuğu hariç, gelecek yıl için tüm koltuklar şimdiden onaylanmış durumda ve bu durum, bazı karışık duygulara neden oluyor.

Şu anda Formula 1'in alt serilerinde başarılar yakalayan bazı isimler sporda koltuk bulamadılar ve gelecek yıl son beş yılda dördüncü kez, F2 şampiyonu doğrudan F1'e girememiş olacak.

Fakat Haas patronu Gutnher Steiner'a göre bu durum karşısında yapabilecekleri tek şey beklemek.

Formel1.de'ye konuşan Steiner, "Tek bir çözüm var, o da beklemek."

"Bence Oscar Piastri iyi bir örnek; bekledi ve şimdi neler yapabileceğini gösteriyor. Yakın zamanda araçtan inmeyecek çünkü iyi gidiyor."

"Bu şansı elde ederseniz, ilk andan itibaren iyi performans göstermeniz gerekiyor."

"Tek bir şansınız var, tekrar o fırsat elinize gelmez. Eğer performansınızı hemen gösteremezseniz o zaman gidersiniz. Artık kimse size pek fazla zaman tanımıyor."

"Potansiyelini gösteren ve işi yapabileceğini düşündüğünüz birkaç isim var ama bunu anlamak için onları önce yarışta denemeniz gerekiyor." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas, Ferrari'nin genç yeteneği Oliver Bearman'ın Meksika'daki antrenman performansından memnundu.

Ancak Steiner'a göre önünde hâlâ vakit var.

Steiner, "Formula 1'e 21 yaşında giriyorsunuz, ki bu bile çok erken."

"Oliver 18 yaşındaki bir çocuğa göre çok olgundu. Bence gerçekten öyle, hani öyleymiş gibi davranmıyor. Çok sakindi ve bu hoşuma gitti." dedi.

Steiner, yedek pilot Pietro Fittipaldi'nin yeni sezonda IndyCar'da yarışacak olmasından ötürü bazı yarışlarda F1 padoğunda olamayacağını söyledi. Bearman bu açıdan bir seçenek olabilir.

"Olamayacağı yarışlar için birkaç ayrıntıya bakacağız. Yarışlarımızın yaklaşık yarısında yer alamıyor. Bu yüzden bir çözüme ihtiyaç var."

"Yedek pilotumuzun olmadığı zamanlar vardı ama her zaman bir planımız oldu."

"Berman'ın bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum çünkü Fred'in yedek sürücülerle ilgili ne yapmak istediğini bilmiyorum."