Steiner: "Aracın davranışları artık daha öngörülebilir"

Haas geçen yıl istediği gibi bir sezon geçiremedi ve yaşadığı sorunların ardından sezonun büyük kısmında puan alamadı.

Bununla birlikte Haas F1 patronu Gunter Steiner, Amerikalı ekibinin sezon öncesi testlerine bir yıl öncesine göre daha iyi hazırlandığını, ancak yeni VF-20'nin ne kadar hızlı olduğu hakkında sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Steiner, “Bu yıl testlerde farklı bir yaklaşımımız var, gerekli tüm kontrolleri yapmaya daha hazırız ve geçen yıl lastiklerle ilgili yaşadıklarımızdan sonra mümkün olduğunca çok sayıda yedek parçayla Barcelona'ya geldik.

"Pilotlar bir araçtan asla tamamen memnun kalmazlar, ancak VF-20'yi sevmediklerini söyleyemeyiz. Sonuçlar çıkarılmayacak kadar erken olmasına rağmen, aracımız çok daha öngörülebilir hale gelmiş gibi görünüyor. Şimdiye kadar sadece bilgi topladık.

"Bana göre, altı günlük testler araçla başa çıkmak için yeterli olmalı, ancak hangi programlara sahip olduklarını bilmediğimiz için, rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu anlamamız pek de mümkün değil.

"Daha iyi bir anlayışımız var ama bu sıralamalarda nerede olduğumuzu bildiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü diğerlerinin neler yaptığını bilmiyoruz. Ama bence daha iyi anlıyoruz. Bu yıl sahip olduğumuz verilere geçen yıla kıyasla daha iyi bakıyoruz.

"Ama araç hızına gelirsek, sadece bir gün geride kaldı ve nerede olduğumuzu söylemek için çok erken.

"Daha iyi bir yıl geçirmeyi umuyoruz. İstikrar düşünüldüğünde öndeki takımlarla aradaki farklar kapanmalı, ancak daha fazla kaynakları var ve gelişecekler. Ayrıca 2021'de kurallar değişiyor ve bunun etkileri olacak. Belki de 2021 aracı üzerinde çalışmaya daha erken bir noktada başlayabilirler. Durum böyle ise farklar kapanabilir." dedi.