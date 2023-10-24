Steiner: "Aracımız güncellense de henüz yeterince iyi değil"

Haas Austin'e büyük bir geliştirme paketi getirdi ancak sprint hafta sonu sebebiyle tek bir antrenman seansı olduğu için VF-23'ü optimize etmekte zorlandı.

Cumartesi sprintinin ardından takım, arka kaymayı durdurmak ve lastikleri korumak için daha yüksek bir yere basma kuvvetine sahip arka kanadına geçme kararı aldı.

Bu, sebeple Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg Pazar günkü ana yarışa pit şeridinden başlamak zorunda kaldılar.

Hulkenberg ve Magnussen yarışı sırasıyla 11. ve 14. sıralarda tamamladılar.

Steiner araçları değiştirmenin ve başlangıçta pist pozisyonunu feda etmenin iyi bir karar olduğu konusunda ısrar etti.

Yarışın ardından Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bugün dünden daha iyiydi."

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23

"Açıkçası, şimdi Meksika'da daha iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olmak için verilere bakmamız gerekiyor."

"Sadece bir saatimiz olduğu için biraz geride kaldık. Kötü bir iş çıkarmadık ancak buraya büyük bir güncellemeyle gelmek zor oldu."

"Ama bu riski biliyorduk ve sanırım artık daha önce bildiğimizden çok daha fazlasını biliyoruz. Umarım bunu Meksika'da performansa dönüştürebiliriz."

Steiner, sadece bir hafta sonundan sonra yeni paketin potansiyelini değerlendirmenin zor olduğunu söyledi.

"Henüz ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum."

"En azından her iki pilot da bugün bazılarıyla yarışabildi ve onları geçebildi. Elbette hâlâ yeterince iyi değiliz çünkü daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama en azından doğru yönde ilerliyoruz."

Magnussen, yarış sırasında arka kanadın kaymasından şikayet etmesine rağmen, arka kanadın değiştirilmesinin işe yaradığını kabul etti.

Motorsport.com'un sorusu üzerine Danimarkalı pilot, "Sanırım bu yardımcı oldu."

"Elbette hâlâ yeterince rekabetçi değiliz ama bu bize yardımcı oldu. Bazı şeyleri inceleyip tam olarak ne düşündüğümüze bakacağız."

"Bence değişiklik yapmamış olsaydık daha kötü bir yarış çıkarırdık. Her ne kadar 14. olsak da, pit yolundan başlayarak yine de daha iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Güncelleme paketi ile ilgili olarak ise Magnussen, şunları söyledi: "Ayarlarla biraz daha oynadığımızda ve bazı şeyleri daha iyi optimize ettiğimizde aracın nasıl gelişeceğini hâlâ merak ediyorum."

"Hâlâ farklı türde pistlere gidiyoruz ve işlerin inişli çıkışlı olabileceğini biliyoruz. Bir sonraki yarışta her şey farklı olabilir. Meksika ortam basıncı ve diğer özellikleriyle çok özel bir yarış."