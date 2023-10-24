Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Steiner: "Aracımız güncellense de henüz yeterince iyi değil"

Guenther Steiner, günellenen Haas Formula 1 aracının hâlâ yeterince iyi olmadığını ve takımın Meksika GP'sinde araçtan daha fazlasını elde etmesi gerektiğini kabul ediyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yayın tarihi
Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas Austin'e büyük bir geliştirme paketi getirdi ancak sprint hafta sonu sebebiyle tek bir antrenman seansı olduğu için VF-23'ü optimize etmekte zorlandı.

Cumartesi sprintinin ardından takım, arka kaymayı durdurmak ve lastikleri korumak için daha yüksek bir yere basma kuvvetine sahip arka kanadına geçme kararı aldı.

Bu, sebeple Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg Pazar günkü ana yarışa pit şeridinden başlamak zorunda kaldılar.

Hulkenberg ve Magnussen yarışı sırasıyla 11. ve 14. sıralarda tamamladılar.

Steiner araçları değiştirmenin ve başlangıçta pist pozisyonunu feda etmenin iyi bir karar olduğu konusunda ısrar etti.

Yarışın ardından Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bugün dünden daha iyiydi." 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23

"Açıkçası, şimdi Meksika'da daha iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olmak için verilere bakmamız gerekiyor."

"Sadece bir saatimiz olduğu için biraz geride kaldık. Kötü bir iş çıkarmadık ancak buraya büyük bir güncellemeyle gelmek zor oldu."

"Ama bu riski biliyorduk ve sanırım artık daha önce bildiğimizden çok daha fazlasını biliyoruz. Umarım bunu Meksika'da performansa dönüştürebiliriz."

Steiner, sadece bir hafta sonundan sonra yeni paketin potansiyelini değerlendirmenin zor olduğunu söyledi.

"Henüz ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum."

"En azından her iki pilot da bugün bazılarıyla yarışabildi ve onları geçebildi. Elbette hâlâ yeterince iyi değiliz çünkü daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama en azından doğru yönde ilerliyoruz."

Magnussen, yarış sırasında arka kanadın kaymasından şikayet etmesine rağmen, arka kanadın değiştirilmesinin işe yaradığını kabul etti.

Motorsport.com'un sorusu üzerine Danimarkalı pilot, "Sanırım bu yardımcı oldu." 

"Elbette hâlâ yeterince rekabetçi değiliz ama bu bize yardımcı oldu. Bazı şeyleri inceleyip tam olarak ne düşündüğümüze bakacağız."

"Bence değişiklik yapmamış olsaydık daha kötü bir yarış çıkarırdık. Her ne kadar 14. olsak da, pit yolundan başlayarak yine de daha iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Güncelleme paketi ile ilgili olarak ise Magnussen, şunları söyledi: "Ayarlarla biraz daha oynadığımızda ve bazı şeyleri daha iyi optimize ettiğimizde aracın nasıl gelişeceğini hâlâ merak ediyorum."

"Hâlâ farklı türde pistlere gidiyoruz ve işlerin inişli çıkışlı olabileceğini biliyoruz. Bir sonraki yarışta her şey farklı olabilir. Meksika ortam basıncı ve diğer özellikleriyle çok özel bir yarış."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Red Bull: "Perez'in F1'deki koltuğunu korumak için ikinciliğe ihtiyacı yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin

Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin

Formula 1
Mexico City GP

Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin

Perez, Meksika GP padoğunda ziyaretçi sayısında iyi bir denge bulunmasını umuyor

Perez, Meksika GP padoğunda ziyaretçi sayısında iyi bir denge bulunmasını umuyor

Formula 1
Mexico City GP

Perez, Meksika GP padoğunda ziyaretçi sayısında iyi bir denge bulunmasını umuyor Perez, Meksika GP padoğunda ziyaretçi sayısında iyi bir denge bulunmasını umuyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol