Steiner: "Aracımız güncellense de henüz yeterince iyi değil"
Guenther Steiner, günellenen Haas Formula 1 aracının hâlâ yeterince iyi olmadığını ve takımın Meksika GP'sinde araçtan daha fazlasını elde etmesi gerektiğini kabul ediyor.
Haas Austin'e büyük bir geliştirme paketi getirdi ancak sprint hafta sonu sebebiyle tek bir antrenman seansı olduğu için VF-23'ü optimize etmekte zorlandı.
Cumartesi sprintinin ardından takım, arka kaymayı durdurmak ve lastikleri korumak için daha yüksek bir yere basma kuvvetine sahip arka kanadına geçme kararı aldı.
Bu, sebeple Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg Pazar günkü ana yarışa pit şeridinden başlamak zorunda kaldılar.
Hulkenberg ve Magnussen yarışı sırasıyla 11. ve 14. sıralarda tamamladılar.
Steiner araçları değiştirmenin ve başlangıçta pist pozisyonunu feda etmenin iyi bir karar olduğu konusunda ısrar etti.
Yarışın ardından Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bugün dünden daha iyiydi."
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23
"Açıkçası, şimdi Meksika'da daha iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olmak için verilere bakmamız gerekiyor."
"Sadece bir saatimiz olduğu için biraz geride kaldık. Kötü bir iş çıkarmadık ancak buraya büyük bir güncellemeyle gelmek zor oldu."
"Ama bu riski biliyorduk ve sanırım artık daha önce bildiğimizden çok daha fazlasını biliyoruz. Umarım bunu Meksika'da performansa dönüştürebiliriz."
Steiner, sadece bir hafta sonundan sonra yeni paketin potansiyelini değerlendirmenin zor olduğunu söyledi.
"Henüz ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum."
"En azından her iki pilot da bugün bazılarıyla yarışabildi ve onları geçebildi. Elbette hâlâ yeterince iyi değiliz çünkü daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama en azından doğru yönde ilerliyoruz."
Magnussen, yarış sırasında arka kanadın kaymasından şikayet etmesine rağmen, arka kanadın değiştirilmesinin işe yaradığını kabul etti.
Motorsport.com'un sorusu üzerine Danimarkalı pilot, "Sanırım bu yardımcı oldu."
"Elbette hâlâ yeterince rekabetçi değiliz ama bu bize yardımcı oldu. Bazı şeyleri inceleyip tam olarak ne düşündüğümüze bakacağız."
"Bence değişiklik yapmamış olsaydık daha kötü bir yarış çıkarırdık. Her ne kadar 14. olsak da, pit yolundan başlayarak yine de daha iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.
Güncelleme paketi ile ilgili olarak ise Magnussen, şunları söyledi: "Ayarlarla biraz daha oynadığımızda ve bazı şeyleri daha iyi optimize ettiğimizde aracın nasıl gelişeceğini hâlâ merak ediyorum."
"Hâlâ farklı türde pistlere gidiyoruz ve işlerin inişli çıkışlı olabileceğini biliyoruz. Bir sonraki yarışta her şey farklı olabilir. Meksika ortam basıncı ve diğer özellikleriyle çok özel bir yarış."
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar