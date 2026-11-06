Formula 1 Sao Paulo GP
Steiner: “Antonelli, İtalyan taraftarlardan hak ettiği saygıyı görmüyor”
Guenther Steiner, Kimi Antonelli’nin 73 yıl sonra İtalya’ya getirdiği şampiyonluğa rağmen İtalyan taraftarların Mercedes için yarışmasından memnun olmadığını savundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 06:00
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Meksika GP'sinde elde ettiği sonuçla 20 yaşındayken Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olan Kimi Antonelli, Alberto Ascari'nin 1953'teki zaferinden bu yana İtalya'ya bu gururu yaşatan ilk isim oldu.
Ancak Haas’ın eski takım patronu Guenther Steiner, Tifosi’nin ve İtalyan kamuoyunun bu tarihi başarıya rağmen tam anlamıyla coşku göstermemesinin arkasında bir sebep yattığını dile getirdi.
İtalyanların F1 denildiğinde yalnızca Ferrari'ye destek vermeye alışkın olduğunu belirten Steiner, Antonelli'nin bu şampiyonluğu Mercedes çatısı altında kazanmasının İtalyan taraftarlar arasında burukluk yarattığını ifade etti. Ferrari'nin genç yeteneği zamanında kadrosuna katma fırsatını kaçırdığını hatırlatan Steiner, Antonelli'nin hak ettiği saygıyı tam olarak göremediğini savundu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
İtalyan taraftarların Antonelli'nin şampiyonluğuna yaklaşımı hakkında konuşan Guenther Steiner, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kimi, başardığı şey karşılığında İtalyan taraftarlardan hak ettiği değeri ve saygıyı görüyor mu? bana soracak olursanız hayır.”
“Bence İtalya’dan Kimi’ye çok daha fazla destek gelebilirdi çünkü bu çocuk gerçekten iyi ve yetenekli bir pilot. Ancak İtalyanlar Formula 1 söz konusu olduğunda sadece Ferrari’yi desteklemeye çok alışkınlar.”
“Bunu anlayabiliyorum ama günün sonunda da İtalyan bir genç, yeteneği sayesinde 20 yaşında dünya şampiyonu oldu.”
“Mercedes için yarışıyor olmasından elbette memnun değiller ama fırsat ilk olarak Ferrari’nin karşısına çıkmıştı. İtalya bu hafta belki de Formula 1’deki en yetenekli pilotlardan birine, hatta belki de en yeteneklisine sahip olduğunu anlar."
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