Steiner: “Andretti’nin yorumları, F1’e katılmasını kolaylaştırmayacak”

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Andretti, kendi adını taşıyan takımı Andretti Global’in 2024’te F1’e dahil olabilmesi için şubat ayında FIA’ya gerekli evrakları teslim etmişti. Ancak şu ana kadar sporun yönetici ekibinden çok az geri dönüş aldı. Bazı takımlar da sezon sonunda dağıtılan ödülden elde ettikleri payın düşmemesi adına Andretti’nin başvurusunu desteklemekte çekinceli davrandı. Andretti’nin F1 gridine katılabilmesi için 200 milyon dolar değerinde bir giriş ücreti ödemesi gerekiyor.

Andretti, geçtiğimiz günlerde Toto Wolff’un yaptığı “saygısız” yorumlar konusunda konuştu ve Andretti Autosports’un motor sporları dünyasında Wolff ve Mercedes F1 takımından çok daha uzun süredir aktif olarak yer aldığını vurguladı. GQ dergisine verdiği röportajda ise sporun bu konuda “züppe” gibi davrandığını ekledi. Fakat şu an griddeki tek Amerikalı takımın patronu olan Steiner, Andretti’nin sert yorumlarının ona fayda etmekten çok zarar verebileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta Avusturya Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Steiner, “Bu yorumlarla ne yapmayı amaçladığını bilmiyorum, bunu ancak Michael, kendisi, bilir.” “Elbette bana göre bu yorumlar, faydalı ya da sizi ileri taşıyacak türden yorumlar değil ama yaptığınız seçimlerin sonuçlarıyla yaşamanız gerek.” dedi.

Gride yeni bir takım eklenmesi için başvurmadan önce Andretti, birçok kez Haas takımını satın almaya çalışmış ve hatta Alfa Romeo ile yarışan Sauber’i de almayı değerlendirmişti. Andretti, F1’e katılmak için yaptığı teklifi Miami GP’de diğer takımlarla konuşmuştu. Ancak şimdiye kadar sadece McLaren ve Alpine Andretti’nin başvurusunu açık bir şekilde destekledi. Takımın gride katılması durumunda, motor tedarikçisinin Renault olması bekleniyor.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, chats with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the Press Conference 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner, bu konudaki yorumlarına şöyle devam etti: “Ona bir lisans vermek ya da vermemek bizim kararımız değil. Tabii ki bir görüşümüz var ama buna biz karar vermiyoruz. [Yetkililere] ne sunduğunu bilmiyoruz. Diğerleri adına konuşamam ancak şahsen FIA’ya ve FOM’a ne sunduğunu bilmiyorum, bu yüzden bu konuda bir fikrim yok.”

Aynı basın toplantısında konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, ise şu yorumlarda bulundu: “Michael ile daha önce tanışmadım ve bu yüzden, [başvurusunu] destekleyip desteklemeyeceğimizi bilmiyorum. Bu konuyu onunla tartışmadığımız için yorum yapamam. Ben de ne sunduklarını bilmiyorum. Gunther’in de dediği gibi ekstra bir lisans çıkıp çıkmayacağına karar vermek bizim elimizde değil.”

Wolff ise daha mesafeli bir tutum sergileyerek Steiner’in yorumlarını “doğru” bulduğunu söyledi ve “[Eski F1 dünya şampiyonu] Mario Andretti ile iki kez telefonda konuştum ve bu oldukça güzeldi.” diye ekledi.

Öte yandan Andretti, F1’in şu anda Amerika’daki popülaritesini artırıyor olmasına rağmen bu yükselişi sağlamlaştırmak için gridde bir Amerikan takımın daha olması gerektiğini düşündüğünü de ifade etti.