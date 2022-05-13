Steiner: "Amerikalı pilotlar F1'e girmek için çaba sarf etmiyor"

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Son yıllarda Formula 1'e duyulan ilgi tüm dünya üzerinde artarken, bu artışın başını çeken ülkeyse hiç şüphesiz ki ABD.

İlk sezonu 2019'da yayınlanan Netflix yapımı "Formula 1: Drive to Survive" serisinin bu durumda büyük payı var, nitekim pilotların hayatlarını ve serinin iç yüzünü yakından görmek ABD'li hayranların ilgisini çekti ve seri sonunda okyanus ötesinde istediği popülerliğe ulaştı.

Miami GP'si bunun en büyük örneklerinden birisiydi, takvimin yeni yarışı günlük 85.000 seyirci ortalaması yakaladı.

Bununla birlikte, 2015'te birkaç yarışlığına Manor koltuğunda mücadele eden Alexander Rossi'den bu yana, gridde Amerikalı bir pilot bulunmamakta.

Amerikalı bir pilotun F1'e girişi için en mantıklı yol griddeki dek Amerikalı takımı olan Haas, fakat takım patronu Gunther Steiner, Amerikalı pilotlara karşı temkinli yaklaşmalarına sebep veren bazı sorunlardan söz etti.

Crash.net'e konuşan Steiner, "İki önemli sorun var. Birincisi, eğer bir takım olarak Amerikalı bir pilota hak ettiğini düşündüğü veya beklediği şeyi vermezsek bu bizim için iyi olmaz, dolayısıyla bunu yapmamızın bir mantığı da olmaz."

"İkincisi, pilot yeterince iyi değilse, bu Amerika pazarı için de pek iyi değil, ortada en azından bir başarı hikayesi olmalı. Amerikalı sürücülerin girmesi zor olan F1'de yarışmak için fazla çaba göstermediği bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tıpkı Steiner gibi düşünen bir diğer isim ise Lewis Hamilton.

Hamilton, Miami basın toplantısında neden daha fazla Amerikalı sürücünün gridde yer almadığı sorulduğunda, "Bu beni gerçekten pek şaşırtmadı. Bence bu belki de daha çok kültürel bir şey. Biliyorsunuz, burada NFL, NBA. NASCAR, IndyCar gibi seriler var."

"Burada bulunduğum son 16 yıldır spora olan farkındalığı arttırmamız çok uzun sürdü. Ne yazık ki, Amerikalılar bir yarış izlemek için garip zamanlarda uyanmak zorundalardı."

Ancak Hamilton artık gereken adımların atıldığını düşündüğünü ve F1'in bir sonraki Amerikalı sürücüyü bulmasının "iyi bir görev" olduğunu söyledi.

"Bence farkındalık yaratmak için atılan bu yeni adım, Netflix şovu, gerçekten de o muhteşem hayran kitlesini, burada, ABD'de sahip olduğumuz bir hayran kitlesini getirdi. Çeşitlilik oranı yüksek bir ülke olduğu için buraya daha fazla insanı nasıl dahil edebileceğimize odaklanmanın zamanı geldi."

"Eminim burada bir yerlerde çok sayıda yetenekli pilot vardır. Bu yüzden bir sonrakini bulmak bizim için iyi bir görev olur.”