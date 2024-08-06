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Formula 1 Belçika GP

Steiner: "Alpine'in aday listesinde Ocon ayarında bir isim yok"

Günther Steiner'a göre Alpine, Esteban Ocon ile yollarını ayırarak hata yapmış olabilir.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Esteban Ocon'un Alpine takımıyla olan ortaklığı sezon sonunda sona erecek. Fransız pilot kariyerine Haas'ta devam etme kararı alırken, Alpine henüz yeni bir isim bulamadı.

Haas'ın eski şefi Gunter Steiner, Alpine'in Ocon'un yerini dolduracak tam teşekküllü bir pilot bulamayacağına inanıyor.

The Red Flags podcast'inde görüşlerini paylaşan Steiner, "Anladığım kadarıyla Alpine için Esteban ile çalışmak her zaman bir baş ağrısıydı. "

"Bu yüzden bir noktada sürekli acı çekmektense acılı bir ayrılığın daha iyi olduğuna karar verdiler."

"Onunla daha fazla uğraşmak yerine, ayrılmasının sonuçlarına katlanmaya karar verdiler."

"Bence bardak tamamen taştı. Bir takım yıllardır aynı sorunu yaşıyorsa, bir şeylerin değişmesi gerekir, çünkü bunu yapmazlarsa sorun tekrar tekrar ortaya çıkacaktır."

"Fakat Alpine'in Ocon'un yerine koyabileceği benzer performansta seçeneği yok."

"Şu anda piyasada Ocon'un kalibresinde bir yarışçı göremiyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, on the grid

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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