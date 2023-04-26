Steiner: "Alonso'nun stratejistlere ihtiyacı yok"

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Aston Martin ile ilk sezonuna harika şekilde başlayan Fernando Alonso hakkında konuştu.

Haas'ın patronu, iki kez dünya şampiyonu Alonso'nun yarışın gidişatını çok iyi kontrol ettiğini ve pistteki olayların gelişimini öngördüğü için, stratejistlerin yardımına ihtiyaç duymadığını vurguladı.

İngiliz radyo istasyonu talkSPORT'a verdiği röportajda Steiner, "Formula 1'i seyreden herkes Fernando'nun diğer yarışçılarda olmayan niteliklere sahip olduğunu bilir."

"Bana göre, stratejistlerin yardımı olmadan da yarışabilir çünkü yarışı çok iyi okuduğu için, kendi yarışını aracın kokpitinden hazırlayabiliyor."

"Bu konuda büyük bir usta ve çok yetenekli bir sürücü. Tüm bunlar onun gücünün bir parçası."

"Alonso kırklı yaşlarında ama giderek daha iyiye gidiyor, hiç geriye düşmüyor."

"Profesyonellik seviyesi inanılmaz derecede yüksek. Takım değiştirme kararının faydasını şimdiden gördü." dedi.

Alonso üst üste üç yarıştır podyuma çıkıyor ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.