Steiner: "Alonso'nun aynasını nasıl kaybettiği umurumda değil, kural kuraldır"

Haberi dinle

Haas'ın bu iki takımı protesto etmesinin sebebi, bu sezon Kevin Magnussen'in tam üç yarışta araç hasarı nedeniyle -çoğunlukla ön kanat- siyah ve turuncu bayrak ile FIA tarafından pite çağrılması.

Austin'de Haas'ın başına bir şey gelmedi, ancak Perez ilk turda Bottas ile temas ederek ön kanat sağ uç plakasının kopmasına sebep oldu. Yarışın ortalarına doğru ise Lance Stroll ile ciddi bir temas yaşayan ancak hasar almasına rağmen devam eden Alonso'nun sağ aynası yerinden ayrılmaya başladı.

Takım bu konu hakkında yarış kontrol ile görüştü ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Yarışın sonlarına doğru aynası kopan Alonso mücadeleyi 7. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra hem Alpine'i, hem de Red Bull'u protesto eden Haas'ın Perez protestosu reddedildi, nitekim Meksikalı pilotun uç plakası çoktan düşmüştü ve araç sorun yaratmıyordu.

Alonso protestosu ise kabul edildi ve incelemeye alındı. İnceleme sonucu hem Alonso'nun kısıtlı görüşle yarışamayacağına, hem de aracın güvenlik açığı yarattığına karar veren FIA, İspanyol pilota 30 saniye zaman cezası verdi.

Protestoların sonuçlanmasının ardından Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Steiner, hiçbir şekilde kişisel davranmadıklarını söylüyor.

Steiner, "Kimseyi hedef göstermiyorum. Bana göre tutarlı olunması lazım. Kuralları koyan taraf FIA, dolayısıyla tutarlı olmaları şart."

"Eğer bir aynanız olmadan yarışıyorsanız ve kural iki aynanız olması gerektiğini söylüyorsa 'kaza yaptık, tek aynamız kaldı' diyemezsiniz. Ne olursa olsun iki ayna olması gerekiyor."

"FIA'nın ne yaptığını bilip bilmediğini öğrenmeye yönelik dair bir yol bulmamız gerekiyor. Gelecekte bunu başarabilmek için çabalıyoruz."

"Dediğim gibi, kurallarda iki aynaya sahip olmanız gerektiği yazıyor, bu oldukça basit. Diğer aynayı nasıl kaybettikleri gerçekten umurumda değil."

"Aynanın yerinden ayrılmaya başladığını gördük, daha o zaman siyah ve turuncu bayrak çıkması gerekiyordu. Bu gerçekleşmedi ve ayna düştü. Bu noktada diskalifiye edilmeliydi çünkü güvenlik ekipmanı yok. Kafalığınızın çıkması ile aynı şey."

Fernando Alonso, Alpine A522

Perez'in durumunda ise çelişki olduğunu belirten Steiner, "Ön kanattaki durum iki farklı şekilde değerlendirmeye alınıyor gibi. Eğer bir parça düşerse sorun yok. Eğer yerinden ayrılmış ancak henüz düşmemişse sorun var. Aradaki fark bu."

"Ön kanatlar birçok farklı şekilde yapılıyor, bizim seçtiğimiz yol ise uç plakalarının asla düşmemesini sağlıyor. Plakaların düşmesi çok daha güvensiz."

Avusturya'dan sonra ilk kez puan alan Magnussen de takım olarak sadece FIA'nın tutarlı kararlar almasını istediklerini belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Magnussen, "FIA'nın tutarlı olması gerekiyor."

"Bu parçaların fırlayabileceği ve tehlikeli olabileceği argümanını tamamen anlıyorum, ancak bu yıl üç kez siyah ve turuncu bayrakla cezalandırıldıktan sonra araçlarında gevşek parçalar olan ve siyah ve turuncu bayrakla cezalandırılmayan insanları görmek çok sinir bozucu. Bunu anlayamıyorum."

"Siyah ve turuncu bayrak görmediğimiz yarışlarda puan kazanabilirdik, bu da takımlar şampiyonasında pozisyon, dolayısıyla para kaybetmememize sebep olabilirdi."

"FIA'nın hangi yöne gittiği umurumda değil, yeter ki tutarlı olsunlar." dedi.