Steiner: “Adil olduğu sürece, ne şekilde olursa olsun savaşmalısınız”

Red Bull ve Mercedes’in sezon başından beri devam eden savaşı, son yarışın son turuna kadar sürecek gibi görünüyor.

Max Verstappen sekiz puan farkla Lewis Hamilton’ın önünde yer alırken, Mercedes de Red Bull’un 5 puan önünde.

Mücadele, sezon ilerledikçe daha çekişmeli ve daha tartışmalı hale geldi. Her iki takım da rakip aracın çeşitli parçaları hakkında FIA’dan açıklama dahi istedi.

Bu şekilde açıklama istemek, diğer takımın hile yaptığını düşünüp, suçlama yapmadan FIA’yı bu konuya dahil etmenin yollarından biri.

Mercedes, Red Bull’un ön kanadından şikayetçi olurken, Red Bull ise rakibinin arka kanadını şikayet etti. Avusturyalı takım ayrıca Hamilton’ın Britanya GP’deki cezasının gözden geçirilmesini isterken, Mercedes ise Verstappen’in Brezilya’da yaptığı savunmanın yeniden incelenmesini istedi.

Steiner, sonuç olarak adil olduğu sürece bunlarda hiçbir sorun olmadığını düşünüyor.

Sport1.de’ye konuşan Steiner, “Mümkün olan her şey ile savaşıyoruz. Bu, şampiyonluk ile ilgili.”

“Adil olduğu sürece, ne olursa olsun benim için sorun değil. Bu, durumu daha ilginç ve heyecanlı hale getiriyor.” dedi.

Sonuçlara bağlı olarak Verstappen, Suudi Arabistan’da şampiyonluğunu ilan edebilir. Ancak bu ikili son yarış Abu Dhabi’ye eşit puanlarla da gelebilir.

Steiner bu konuda, “Max henüz şampiyon olmadı. Lewis hâlâ aç, ancak zaten yedi şampiyonluğu var. Bu yüzen Verstappen’in biraz daha motive olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images