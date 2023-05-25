Steiner: "2026'da fabrika takımları artsa da, müşteri takımları da başarılı olabilir"
Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçeceğini açıklayan Aston Martin'i örnek göstererek müşteri takımlarının F1'de başarılı olabileceklerini kanıtladığını söyledi.
Honda, Çarşamba sabah yapmış olduğu duyuruda 2026'dan itibaren Aston Martin ile Formula 1'e tam zamanlı döneceğini açıkladı.
2026'da daha yüksek güce sahip MGU-K'nın, sürdürülebilir yakıtların ve MGU-H'nin kaldırılacağı yeni dönem, üreticilerin ilgisini çekti. Şu anda gridde 4 üretici varken, 2026'da Sauber'le birlikte Audi, Red Bull'la birlikte Ford yer alacak. Honda ise Red Bull ile mevcut birlikteliğini tamamen sonlandırıp Aston Martin'e geçiş yapacak. Bu, 2026'da gridde 6 farklı üreticinin yer alacağı manasına geliyor.
Steiner, her ne kadar fabrika takımı varlığında artış olsa da, bunun Haas gibi müşteri takımlarının cesaretini kırmaması gerektiğini söyledi.
Steiner, "Fabrika takımı olmanız gerektiğini düşünmüyorum. 5 ila 10 sene arasında nerede olmak istediğinize bakmanız gerek."
"Şu anda 2026'yı aşırı fazla düşündüğümüz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Herkes fabrika takımı olamayacağı için, bazı çözümler olacağını düşünüyorum."
"2026'da sadece 6 üretici olacak gibi. Yani diğer dört takım müşteri motoruna ihtiyaç duyacak. Biz de onlardan birisi olacağız."
"Ancak Formula 1'in nasıl ilerlediğini görmemiz gerek çünkü, olumsuz konuşmak istemiyorum ama, üreticiler gelip gider, takımlar kalırlar. Bu yüzden bunu da düşünmemiz lazım."
"5 sene içerisinde, takımların üretici olmaktan mutlu olmadıkları zaman da gelebilir. Bakalım zaman ne getirecek? Şu an için, 2026'ya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Müşteri motorumuz var ve bundan maksimumu çıkarıyoruz." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Steiner, Aston Martin'in Mercedes gibi tedarikçisine karşı sahip olduğu mevcut avantajın müşteri takımları için iyi bir örnek olduğunu düşünüyor.
Steiner, "Size tek örnek olarak Aston Martin'i vereceğim. Hangi motoru kullanıyorlar? Mercedes. Peki Aston Martin nerede? Şu anda Mercedes'in önünde."
"Hepiniz gelecekte bunun değişeceğini düşünüyor olsanız da, her zaman gerçekle yaşamanız gerekir."
"Bir müşteri takımının, şu anda olduğu gibi fabrika takımından daha iyi iş çıkarması konusunda iyi bir fırsat var. Bu şekilde düşünmelisiniz. Bu benim uydurduğum bir şey değil."
"Ve 2026'da 6 motor üreticisi olacak. Herkesin aynı işi çıkaracağını nereden biliyorsunuz? 2-3 tanesi daha kötü iş çıkarabilir. Öyle bir şey olursa, doğru üreticinin yanındaysanız, diğerlerinin önünde olabilirsiniz."
"Yani müşteri takımı olmanın da olumlu yönleri var. Kendi motorunuzu yaparsanız ve motorunuz iyi olmazsa, bu durumda ne başarmış olacaksınız?"
"Her şeyin açık olduğunu ve zamanın neler olacağını göstereceğini düşünüyorum. Nelerin olabileceğine ve olması gerektiğine dair çok fazla senaryonun hayalini kurabiliriz. Ancak gerçek şu ki, şu anda bir müşteri takımı fabrika takımını yeniyor. Ve yenilen takım, kötü bir fabrika takımı da değil!" dedi.
Perez: "Monako'da biraz zorlanacağımızın farkındayız"
Leclerc de Hamilton - Ferrari iddialarını önemsemedi: "Böyle bir şey olsaydı, Fred söylerdi"
Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor
Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor
Steiner: "Klasik pistler de Miami tarzı eğlenceyi yakalamalı"
Steiner: "Klasik pistler de Miami tarzı eğlenceyi yakalamalı" Steiner: "Klasik pistler de Miami tarzı eğlenceyi yakalamalı"
Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"
Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı" Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"
Son Haberler
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor" Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum" Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik" Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı
F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor" Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum" Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik" Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz" Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"
Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim" Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"
Perez: "Herkes çok yakın"
Perez: "Herkes çok yakın" Perez: "Herkes çok yakın"
Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var" Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!
Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı! Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.