Steiner: "2025 için sürücü pazar çok daha erken açılacak"
Haas takım patronu Gunther Steiner, sürücü pazarının 2024 sezonunun başlarında açılmasını bekliyor.
Formula 1 tarihinde ilk kez, yeni bir sezona gridde herhangi bir sürücü değişikliği olmadan giriliyor.
Geçen yılı bitiren tüm sürücüler, 2024 sezonunun başında koltuklarını koruyacak. Bu da alışılmadık bir durum.
Haas için 2024 sezonu kritik olacak çünkü her iki pilotun da kontratı 2024 sezonunun ardından sona eriyor. Özellikle Nico Hulkenberg'in adı Audi/Sauber ile anılıyor.
2024 sezonunun sonunda pek çok sürücünün kontratı sona ereceği için sürücü pazar hareketli geçebilir.
Haas F1'in patronu Gunther Steiner da 2025'te pek çok değişiklik olacağına ve transfer sezonunun çok daha erken başlayacağına inanıyor.
Steiner, "Bence pilot pazarı erken açılacak. Hepimiz piyasadaki durumu sürekli izliyoruz fakat karar vermek için henüz çok erken."
"Sanırım önümüzdeki yıl, geçişlerle ilgili ilk açıklamalar sezon başında duyurulacak."
Fotoğraf: FIA Pool
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, during the team representatives press conference
"Ancak bir sürücüyü çok erken getirirseniz daha pahalıya mâl olur, çok geç getirirseniz de piyasada kimse kalmayabilir. Her zaman bir dengeye ihtiyacınız vardır." dedi.
Steiner, artık çaylaklara daha fazla güven olduğunu da söylüyor.
Steiner, Sky F1'den Craig Slater'a verdiği demeçte, "2024'ün sonunda, genç sürücülerin spora gelmesi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum."
"Çünkü şu anda burada olan ve 2024'ün sonunda bırakacak pilotlar olacak."
"Bazıları iyi performans gösteremeyecek ve kimse onları almayacak. Performans göstermeyen birini tutmaktansa genç bir sürücüyle risk almanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Steiner, Piastri'nin artık takımların çaylak sürücüleri alabileceği konusunda "pozitif bir örnek" olduğunu söylüyor.
"Herkes çaylaklardan korkuyordu fakat Piastri buraya geldi ve hemen başarılı oldu."
"Şimdi bunu görüyoruz ve 'Tamam, Piastri ile işe yaradı, öyleyse neden başka biriyle işe yaramasın?' diyoruz."
"Yani 2024'te hiçbir değişiklik olmasa da, 2025'te birdenbire üç, dört ya da beş yeni sürücü olabilir... Bence bu gerçekleşebilir."
"Bir çaylak takım için ideal seçenek değildir, artıları ve eksileri vardır, ancak bir noktada başka seçeneğiniz de olmayabilir."
Son Haberler
Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi
Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi
Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?
Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi? Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?
Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"
Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek" Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"
Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş
Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar