Steiner: "2025 için sürücü pazar çok daha erken açılacak"

Formula 1 tarihinde ilk kez, yeni bir sezona gridde herhangi bir sürücü değişikliği olmadan giriliyor.

Geçen yılı bitiren tüm sürücüler, 2024 sezonunun başında koltuklarını koruyacak. Bu da alışılmadık bir durum.

Haas için 2024 sezonu kritik olacak çünkü her iki pilotun da kontratı 2024 sezonunun ardından sona eriyor. Özellikle Nico Hulkenberg'in adı Audi/Sauber ile anılıyor.

2024 sezonunun sonunda pek çok sürücünün kontratı sona ereceği için sürücü pazar hareketli geçebilir.

Haas F1'in patronu Gunther Steiner da 2025'te pek çok değişiklik olacağına ve transfer sezonunun çok daha erken başlayacağına inanıyor.

Steiner, "Bence pilot pazarı erken açılacak. Hepimiz piyasadaki durumu sürekli izliyoruz fakat karar vermek için henüz çok erken."

"Sanırım önümüzdeki yıl, geçişlerle ilgili ilk açıklamalar sezon başında duyurulacak."

Fotoğraf: FIA Pool Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, during the team representatives press conference

"Ancak bir sürücüyü çok erken getirirseniz daha pahalıya mâl olur, çok geç getirirseniz de piyasada kimse kalmayabilir. Her zaman bir dengeye ihtiyacınız vardır." dedi.

Steiner, artık çaylaklara daha fazla güven olduğunu da söylüyor.

Steiner, Sky F1'den Craig Slater'a verdiği demeçte, "2024'ün sonunda, genç sürücülerin spora gelmesi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"Çünkü şu anda burada olan ve 2024'ün sonunda bırakacak pilotlar olacak."

"Bazıları iyi performans gösteremeyecek ve kimse onları almayacak. Performans göstermeyen birini tutmaktansa genç bir sürücüyle risk almanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Steiner, Piastri'nin artık takımların çaylak sürücüleri alabileceği konusunda "pozitif bir örnek" olduğunu söylüyor.

"Herkes çaylaklardan korkuyordu fakat Piastri buraya geldi ve hemen başarılı oldu."

"Şimdi bunu görüyoruz ve 'Tamam, Piastri ile işe yaradı, öyleyse neden başka biriyle işe yaramasın?' diyoruz."

"Yani 2024'te hiçbir değişiklik olmasa da, 2025'te birdenbire üç, dört ya da beş yeni sürücü olabilir... Bence bu gerçekleşebilir."

"Bir çaylak takım için ideal seçenek değildir, artıları ve eksileri vardır, ancak bir noktada başka seçeneğiniz de olmayabilir."