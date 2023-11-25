Steiner: "2024 için var gücümüzle çalışmamıza rağmen henüz performans elde edemedik"

Abu Dabi'deki ikinci antrenman seansında Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın kazasının ardından çıkan kırmızı bayraklar yeşile döndüğünde pilotlar kaybettikleri zamanı telafi etmek için hızla piste çıktılar.

Ancak henüz hiçbiri tur atamadan bu kez Nico Hulkenberg ilk virajın sonunda bir kaza yaptı. Bunun ardından seansta tekrar kırmızı bayrak çıktı.

Seansın ardından konuşan Haas takım patronu Steiner, kazanın ardından aracın çok da kötü görünmediğini dile getirdi: "Nico'nun aracı çok kötü değil."

"Açıkçası, kanat ve vites kutusu hasar aldı. Ancak vites kutusunun yarış için zaten değiştirilmesi gerekiyordu, bu yüzden artık buna ihtiyacımız yok çünkü sezon bitti."

"Sanırım o virajda, taze lastiklerle fazla iyimser davranmış."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images FP2'de kaza yapan Haas VF-23 sürücüsü Nico Hulkenberg'in hasarlı aracını görevliler kaldırdı

Steiner, bir diğer Haas pilotu Kevin Magnussen'in ise tek turda araçtan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

"Bence Kevin tek turda araçtan oldukça memnundu."

"Nico için kırmızı bayrak çıktığı için tam bir tur atamamış olsa da tek turdaki denge ve ayardan oldukça memnundu, ancak yüksek yakıtla uzun vadede o kadar mutlu değildi."

"Kevin'ın verilerini araçlara adapte edebiliriz ancak öğleden sonra hava sıcak olduğunda koşullar tamamen farklılaşıyor. Adeta başka bir pistte gibi oluyorsunuz."

Haas, şu anda Takımlar Şampiyonası'nda 12 puanla son sırada. Önünde ise 16 puanla Alfa Romeo yer alıyor.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23

Son yarışa girerken Steiner, şampiyonada bir sıra yükselme konusunda umutsuz olduğunu dile getirdi.

"Şu anda bunu başarmak çok zor."

"Bence rüzgar tünelinde iyileştirmeler yapmaya çalıştığımız ve hiçbir şeyin işe yaramadığı sezonun ilk yarısında çok geriye düştük. Aracın konseptini değiştirmemiz ve herkesin kullandığı konsepte geçmemiz gerektiğine karar verene kadar hiçbir şey işe yaramadı. O an ise her şey için çok geçti."

"Dolayısıyla, en azından 2024 için bir temel oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şu anda 2024 için var gücümüzle çalışıyoruz ancak henüz herhangi bir performans elde edemedik."

"Ancak umuyoruz ki sezon başlamadan önce araca biraz daha performans kazandırabiliriz. En azından şimdi farklı konseptle doğru yolda ilerliyoruz."