Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Stella: "McLaren'ın eksik kaldığı alanları biliyorum ve bunlara odaklanacağım" Sonraki / Audi, Sauber-Seidl anlaşmasından memnun
Formula 1 Haberler

Steiner: "2023'te 'yetenekli takımlar' ilerleme kaydedecek"

Haas'tan Guenther Steiner, tüm Formula 1 takımlarının 2023 yılında bütçe sınırına ulaşmasını bekliyor ve en yetenekli takımın fark yaratacağına inanıyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Steiner: "2023'te 'yetenekli takımlar' ilerleme kaydedecek"
Haberi dinle

Haas F1 takımı, 2022 yılının başında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Uralkali ile yollarını ayırmak zorunda kalmış, bundan ötürü de en büyük sponsorunu kaybetmişti.

Nikita Mazepin ile de yollarını ayıran Haas, Kevin Magnussen'le anlaştı ve sezona rüya gibi başladı. Haas yaz aylarına kadar iyi durumdaydı fakat hem az sayıda güncelleme getirilmesi hem de ikinci yarıda 2023'e odaklanılması, takımın geriye düşmesine neden oldu.

Ancak bu yılı sekizinci sırada tamamladıkları için daha fazla ödül parası aldılar ve ayrıca MoneyGram gibi önemli bir şirketle yeni bir isim sponsorluğu anlaşması da yaptılar.

Hal böyle olunca Haas için işler, 2023'te daha iyiye gidecek gibi görünüyor.

Steiner, "Bu yıl bütçe sınırına yakındık fakat diğer takımlar gibi performans gösteremedik. Bunun nedeni para değil, daha çok başlangıç noktamızdı."

"2020 yılında her şeyi bir kenara bırakmaya karar verdik. 2021 yılında 2022 aracı üzerinde çalışmaya başladık, ancak nispeten yeni bir ekiple başlangıçtan itibaren mükemmel şekilde çalışamazsınız."

"Bir dizi yeni personel geldi ve her şeyin yerine oturması vakit aldı. Yılın başında oldukça güçlüydük fakat o noktada bir şeyler eksikti. İnişler ve çıkışlar yaşadık; Formula 1 bu açıdan çok zor bir spor."

"O zamandan beri durumun neden bu şekilde geliştiğini öğrendik."

"Önümüzdeki F1 sezonunda bütçe sınırına geleceğiz ve hem teknik hem de takım olarak ileriye doğru bir adım atacağımızdan eminim."

"Yeni anlaşma sayesinde artık diğer takımların yaptığını yapabiliriz. Bence 2023'te sadece biz değil, herkes sınıra gelecek."

"Artık mesele para değil, yetenek olacak. Umarım ilerleme kaydetmek için yeterli yeteneğe sahibizdir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Stella: "McLaren'ın eksik kaldığı alanları biliyorum ve bunlara odaklanacağım"
Önceki haber

Stella: "McLaren'ın eksik kaldığı alanları biliyorum ve bunlara odaklanacağım"
Sonraki haber

Audi, Sauber-Seidl anlaşmasından memnun

Audi, Sauber-Seidl anlaşmasından memnun
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Alonso, F1'e dönüşünde Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu
Formula 1

Alonso, F1'e dönüşünde Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu

Vettel, Aston Martin personelinin kendilerini "özel hissetmesini "sağlamış
Formula 1

Vettel, Aston Martin personelinin kendilerini "özel hissetmesini "sağlamış

Lammers: "Verstappen, bir sezonda 15 galibiyeti herhangi bir dominasyon olmadan aldı"
Formula 1

Lammers: "Verstappen, bir sezonda 15 galibiyeti herhangi bir dominasyon olmadan aldı"

Daha fazlası
Guenther Steiner
Ralf Schumacher: "Steiner'ın Mick'le kişisel bir sorunu olmalı" São Paulo GP
Formula 1

Ralf Schumacher: "Steiner'ın Mick'le kişisel bir sorunu olmalı"

Steiner: “Magnussen artık daha fazla etkileşim kuruyor ve kendisine güveniyor"
Formula 1

Steiner: “Magnussen artık daha fazla etkileşim kuruyor ve kendisine güveniyor"

Steiner: "Schumacher, dünya şampiyonu olacak yeteneklere sahip"
Formula 1

Steiner: "Schumacher, dünya şampiyonu olacak yeteneklere sahip"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, 2023 için FIA çarpışma testlerini geçen ilk takım oldu
Formula 1

Haas, 2023 için FIA çarpışma testlerini geçen ilk takım oldu

Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor
Formula 1

Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor

Hulkenberg, başlangıçta Mazepin'in koltuğu için düşünülüyormuş Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Hulkenberg, başlangıçta Mazepin'in koltuğu için düşünülüyormuş

Son Haberler

Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?
Formula 1 Formula 1

Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?

Ferrari'nin Frederic Vasseur'un yeni Formula 1 takım patronu olacağını doğrulaması, Scuderia'nın zirvesinde haftalarca süren spekülasyonları sona erdiren büyük bir değişikliğe işaret ediyor.

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"
Formula 1 Formula 1

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"

Nikolas Tombazis, Sebastian Vettel'in 2022 kurallarının yarışılabilirlik anlamında yetersiz kaldığına yönelik yorumlarına karşı çıktı ve avantajların dezavantajları kapattığını öne sürdü.

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider
Formula E Formula E

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider

Valensiya'daki Formula E sezon öncesi testinin ikinci gününde en hızlı zaman Maserati sürücüsü Maximilian Günther'den geldi.

Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"
Formula 1 Formula 1

Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"

Damon Hill, Martin Brundle ve Jenson Button, 2021 Abu Dhabi'nin yıldönümünde olup bitenleri yorumladılar ve yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi gerektiğini tekrarladılar.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.