Steiner: "2023'te 'yetenekli takımlar' ilerleme kaydedecek"

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Haas F1 takımı, 2022 yılının başında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Uralkali ile yollarını ayırmak zorunda kalmış, bundan ötürü de en büyük sponsorunu kaybetmişti.

Nikita Mazepin ile de yollarını ayıran Haas, Kevin Magnussen'le anlaştı ve sezona rüya gibi başladı. Haas yaz aylarına kadar iyi durumdaydı fakat hem az sayıda güncelleme getirilmesi hem de ikinci yarıda 2023'e odaklanılması, takımın geriye düşmesine neden oldu.

Ancak bu yılı sekizinci sırada tamamladıkları için daha fazla ödül parası aldılar ve ayrıca MoneyGram gibi önemli bir şirketle yeni bir isim sponsorluğu anlaşması da yaptılar.

Hal böyle olunca Haas için işler, 2023'te daha iyiye gidecek gibi görünüyor.

Steiner, "Bu yıl bütçe sınırına yakındık fakat diğer takımlar gibi performans gösteremedik. Bunun nedeni para değil, daha çok başlangıç noktamızdı."

"2020 yılında her şeyi bir kenara bırakmaya karar verdik. 2021 yılında 2022 aracı üzerinde çalışmaya başladık, ancak nispeten yeni bir ekiple başlangıçtan itibaren mükemmel şekilde çalışamazsınız."

"Bir dizi yeni personel geldi ve her şeyin yerine oturması vakit aldı. Yılın başında oldukça güçlüydük fakat o noktada bir şeyler eksikti. İnişler ve çıkışlar yaşadık; Formula 1 bu açıdan çok zor bir spor."

"O zamandan beri durumun neden bu şekilde geliştiğini öğrendik."

"Önümüzdeki F1 sezonunda bütçe sınırına geleceğiz ve hem teknik hem de takım olarak ileriye doğru bir adım atacağımızdan eminim."

"Yeni anlaşma sayesinde artık diğer takımların yaptığını yapabiliriz. Bence 2023'te sadece biz değil, herkes sınıra gelecek."

"Artık mesele para değil, yetenek olacak. Umarım ilerleme kaydetmek için yeterli yeteneğe sahibizdir." dedi.