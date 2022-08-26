Ricciardo'yu yalanlamayan Haas: "2023 için tüm adaylara bakıyoruz"

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Haas takım patronu Gunther Steiner, son günlerde artan Daniel Ricciardo iddiaları karşısında Motorsport.com'a konuştu.

Steiner, "Herkesin ne düşündüğü ve ne düşünmek istediği hakkında konuşmaya başlasak, önümüzdeki 15 dakikayı alır. Gazetecileri dinleseydim şimdiye kadar Ricciardo ve Giovinazzi ile sözleşme imzalamıştım! Seneye belki ikinci takımım olur, ya da belki Andretti gelir!"

"Şaka bir yana sürücü pazarındaki amacım aynı. Bu benim yaptığım işin bir parçası. İnsanlarla konuşmam, piyasada kimlerin olduğunu öğrenmem ve ne yapacağıma karar vermem gerekiyor. Şu anda plan Gene'nin buraya değil Zandvoort ve Monza'ya gelmesi. umarım bu konuda iyi vakit geçirir ve bir karara varırız. Şahsen 'şu isimle konuştum' diye bir şey söylemiyorum çünkü bir sürü insanla konuşuyorum. Size gün boyunca kimlerle konuştuğumu söylesem, sıkılırsınız."

"Hepimiz piyasada kim var, kim serbest biliyoruz ve 15 dakika boyunca onlarla konuşup konuşmadığım soruluyor, evetse evet diyorum hayırsa hayır. Fakat ben herkesle konuşuyorum. Herkes Mick'in gelecek yıl burada olmayacağını söylüyor, bu doğru değil. Her şey mümkün. Gelecek yıl pilotlarla ilgili en yapacağımıza dair herhangi bir karar almadık."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Motorsport Images

"Konuşuyoruz ve yönetimi bilgilendiriyorum. Bu benim takıma ve takımın sahibine karşı olan görevim. Her şey bu kadar basit. Bazılarının gördüğünden daha basit." dedi.

Sürücü listesinin ne kadar uzun olduğu sorusuna Steiner, "Kimlerin müsait olduğunu biliyorsunuz. Dört ya da beş kişi var, bugünlerde bu işi yapmış ve süper lisansa sahip 20 kişi yok. Yani upuzun bir liste değil, tek haneli." cevabını verdi.

Paranın ne kadar büyük bir etken olacağı sorusuna Steiner, "Şimdi de birinden para almamız gerektiğini söylüyorsunuz fakat biz iyiyiz. Uralkali ayrıldıktan sonrada da bana aynı şeyi söylemiştiniz. Yine söylüyorum: İyi durumdayız, finansal anlamda tutarlıyız ve hiçbir sorunumuz yok. Tüm faturaları ödedik, rekabetçiyiz, kötüye gitmiyoruz. Her şey yolunda."

"Çoğu şey Gene ile yapacağımız görüşmelerde belli olacak. Sonuçta takımın sahibi o ve bu kararları her zaman birlikte çok iyi şekilde aldık, her zaman aynı sonuçlara vardık. Kararları konusunda çok rasyonel."

"Elbette her şey yarın sonuçlansın isterim ama henüz buna hazır değiliz." dedi.

Ricciardo'nun 12 milyon euroluk maaşı düşünüldüğünde kendisini alıp alamayacakları sorusuna Steiner, "Şimdi bir de bu çıktı. Herkes onun hakkında konuşuyor ve Daniel'i almamız gerektiğini düşünüyor. Belki de biz Daniel'i istemiyoruz? Burada dikkatli olmalıyız çünkü mesele sadece kariyerinde şu ana kadar yaptıkları değil, aynı zamanda neler yapabileceği. Sence neden McLaren'dan ayrıldı? Elbette herkes ilgimi çekiyor. Herkes ilgimizi çekiyor, herkese bakıyoruz. Fakat bir koltuğunuz yoksa, maaşınız da daha düşük olur." dedi.