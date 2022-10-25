Steiner: "2023 için takımı ileriye taşıyacak bir ismi seçeceğiz"

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Haas henüz 2023 için Kevin Magnussen'in yanına kimi getireceğini açıklamadı ve koltuk için birkaç ciddi aday var.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Magnussen, Schumacher'in takında kalmayı hak ettiğini dile getirmişti.

Magnussen, “Mick’e bakarsam, bence bütün yıl boyunca kendini geliştirdi. Sezona belki istediği gibi başlamadı ve biraz güven eksikliği yaşıyordu ama artık bunu gerçekten kazandı. Son zamanlarda benim için onu yenmek çok zor hale geldi. Bence şu anki sürüşüyle kesinlikle gridde yer almayı hak ediyor. Fakat bu [karar] benim elimde değil ve onun için sadece en iyisini dileyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Haas patronu Gunther Steiner ise şu anda hiçbir karar almadıklarını söyledi ve kendisine tavsiye verenleri eleştirdi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

USA Today Sports'un haberine göre Haas takım patronu, "Aracı kimin sürmesi gerektiği, kimin neyi hak ettiği gibi konularda insanlar bana çok fazla danışmanlık yapıyor."

"Gün boyu bu tür yorumlar alıyorum ve insanlar bana ne yapıyor olmam gerektiğini söylüyorlar."

"Fakat tüm ekibe bakmam ve Mick'in doğru kişi olup olmadığını görmem gerekiyor."

"Kevin ne düşündüğünü söyledi ve benim de gelecek için takıma bakmam gerekiyor."

"Araca istediğimiz ve takımı geliştirmede iyi olacağını düşündüğümüz sürücüyü alacağız." dedi.

Steiner, sürücü kararıyla Meksika'dan sonra ilgileneceklerini de söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse henüz hiçbir şeye karar verilmedi, hâlâ tereddütlerimiz var."

"Austin ve Mexico City arasında herhangi bir karar vermeyeceğiz, çünkü bunu yapmak için zamanımız olmayacak."

"Bir sonraki fırsat Mexico City Grand Prix'sinden sonraki hafta olacak çünkü o zaman yarış yapılmayacak. Yine de buna daha fazla zaman ayırabiliriz."

"Uzun zamandır tanıdığım Nico Hulkenberg ile görüştüm evet, onu Daniel Ricciardo'dan daha iyi tanıyorum. İletişim halindeyiz ancak şu ana kadar herhangi bir karar alınmadı."