Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Piastri, McLaren ile ilk testini yaptı mı? Sonraki / Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Steiner: "2023 aracının gelişimi 'plana göre' gidiyor"

Haas patronu Gunther Steiner, 2023 Formula 1 aracının gelişiminin plana göre gittiğini söyledi ve bir kez daha rekabetçi olmayı beklediklerini ekledi.

Ekleyen:
, Editör
Steiner: "2023 aracının gelişimi 'plana göre' gidiyor"
Haberi dinle

Haas, zorlu geçen birkaç yılın ardından bu yıl orta grubun ortasına döndü ve bazı yarışlarda çok iyi bir görüntü çizdi.

Takım uzun süre önce 2023 aracına odaklandı ve bundan ötürü yeni aracın da iyi durumda olması bekleniyor.

Steiner, 2023 aracının durumu sorulduğunda şöyle dedi: "Takımdaki herkes 2023'e hazırlanmak adına  çok sıkı çalışıyor."

"Aracın gelişimi plana göre gidiyor. Diğerlerinin programlarına uyup uymadığını ya da programın önüne geçip geçmediklerini bilmiyorum. Bunu sadece testler sırasında öğreneceğiz."

"Teknik direktörümüz Simone Resta, mühendislik ekibini kurmaya geçen yılın Ocak ayında başladı ve bunun tamamlanması da iki ay sürdü. Haliyle bu yılki araç üzerinde çalışmaya biraz geç başladık."

"Öncekilere  kıyasla çok daha verimli bir araç ürettik ve bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Umarım gelecek yıl iyi bir aracımız olur,. Bu konuda oldukça iyimserim."

Bu hafta sonu Brezilya GP yapılacak ve böylelikle bu yılki sprint yarışları sona erecek.

Steiner, bu yarışla ilgili de şöyle dedi: "Bu yıl Avusturya'daki sprint yarışında ve hafta sonunun ana yarışında puan kazandık. Sprint yarışı, mücadelenin daha kısa olması ve ilk ona değil, ilk sekize puan verilmesi dışında normal yarışlar gibi."

"Daha fazla sprint yarışını destekliyorum çünkü sıralamanın Cuma günü olması hafta sonunu daha ilginç kılıyor."

"Ancak sprint yarışının gridini belirlemek için Cuma günü sıralama turları yapılmasını ve ertesi sabah da Pazar yarışının gridini belirleyecek -ikinci bir- sıralama turları yapılmasını daha da çok isterim. Böylece cumartesi öğleden sonra sprint yarışı, pazar da ana yarış yapılabilir.

"Aksi takdirde Cumartesi günkü antrenmanlar şu anda pek bir anlam ifade etmiyor."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Piastri, McLaren ile ilk testini yaptı mı?
Önceki haber

Piastri, McLaren ile ilk testini yaptı mı?
Sonraki haber

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir" São Paulo GP
Formula 1

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"

Piastri, McLaren ile ilk testini yaptı mı?
Formula 1

Piastri, McLaren ile ilk testini yaptı mı?

Button: "Mercedes, bu yıl galibiyet için en büyük şansını çoktan kaçırdı" São Paulo GP
Formula 1

Button: "Mercedes, bu yıl galibiyet için en büyük şansını çoktan kaçırdı"

Son Haberler

Krack: "İyi sonuçlar, Vettel'in motivasyonunu arttırdı"
Formula 1 Formula 1

Krack: "İyi sonuçlar, Vettel'in motivasyonunu arttırdı"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, son yarışlardaki performans artışlarının Sebastian Vettel'in motivasyonunu da etkilediğini düşünüyor.

Madde madde 2022 Meksika GP: Neler öğrendik?
Formula 1 Formula 1

Madde madde 2022 Meksika GP: Neler öğrendik?

Genel itibariyle sıkıcı geçtiğini söyleyebileceğimiz Meksika GP için editörümüz Altay Gök'ün kısa değerlendirmesi sizlerle!

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Valencia'da galibiyete ulaşma şansı olmadığını söyleyen Fabio Quartararo, yine de iyi bir yarış geçirdiğini ve gelecek sezon çok daha iyi döneceğini söylüyor.

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"

Christian Horner, bu yıl gridin "yarısının" bütçe sınırını aşacağını düşünüyor ve onlara ne ceza verileceğini çok merak ediyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.