Steiner: "2023 aracının gelişimi 'plana göre' gidiyor"

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Haas, zorlu geçen birkaç yılın ardından bu yıl orta grubun ortasına döndü ve bazı yarışlarda çok iyi bir görüntü çizdi.

Takım uzun süre önce 2023 aracına odaklandı ve bundan ötürü yeni aracın da iyi durumda olması bekleniyor.

Steiner, 2023 aracının durumu sorulduğunda şöyle dedi: "Takımdaki herkes 2023'e hazırlanmak adına çok sıkı çalışıyor."

"Aracın gelişimi plana göre gidiyor. Diğerlerinin programlarına uyup uymadığını ya da programın önüne geçip geçmediklerini bilmiyorum. Bunu sadece testler sırasında öğreneceğiz."

"Teknik direktörümüz Simone Resta, mühendislik ekibini kurmaya geçen yılın Ocak ayında başladı ve bunun tamamlanması da iki ay sürdü. Haliyle bu yılki araç üzerinde çalışmaya biraz geç başladık."

"Öncekilere kıyasla çok daha verimli bir araç ürettik ve bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Umarım gelecek yıl iyi bir aracımız olur,. Bu konuda oldukça iyimserim."

Bu hafta sonu Brezilya GP yapılacak ve böylelikle bu yılki sprint yarışları sona erecek.

Steiner, bu yarışla ilgili de şöyle dedi: "Bu yıl Avusturya'daki sprint yarışında ve hafta sonunun ana yarışında puan kazandık. Sprint yarışı, mücadelenin daha kısa olması ve ilk ona değil, ilk sekize puan verilmesi dışında normal yarışlar gibi."

"Daha fazla sprint yarışını destekliyorum çünkü sıralamanın Cuma günü olması hafta sonunu daha ilginç kılıyor."

"Ancak sprint yarışının gridini belirlemek için Cuma günü sıralama turları yapılmasını ve ertesi sabah da Pazar yarışının gridini belirleyecek -ikinci bir- sıralama turları yapılmasını daha da çok isterim. Böylece cumartesi öğleden sonra sprint yarışı, pazar da ana yarış yapılabilir.

"Aksi takdirde Cumartesi günkü antrenmanlar şu anda pek bir anlam ifade etmiyor."