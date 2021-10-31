Steiner: "2022'de orta grupta savaşacağız"

Takım patronu Gunther Steiner, bu yaklaşımın işe yarayacağını ve gridin ortasındaki pozisyonlar için mücadeleye geri döneceklerini umuyor.

Steiner, “Gelecek sezona yönelik hazırlıklar iyi gidiyor, rüzgar tünelinde her seansta ilerleme kaydediyoruz."

"Bana 2015 veya 2016'yı hatırlatıyor. Fakat hangi sonuçları alabileceğimizi bilmiyorum çünkü diğer dokuz takımın nasıl performans sergileyeceğini bilmiyorum. Takım olarak 2015, 2016 ve 2017'de olduğu gibi, İtalya'daki teknik ekiple çalışıyoruz."

"Temkinli bir iyimserliğe sahibiz ve gelecek yıl tekrar gridin ortasındaki pozisyonlar için savaşacağımızı söyleyebilirim.

"Tabii ki her zaman gelişebileceğiniz bir şey vardır, ancak takımın diğer açılardan iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Aynı şey çok fazla değişmesi beklenmeyen yarış ekibimiz için de söylenebilir."

"Önümüzdeki sezona iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Şampiyonayı beşinci sırada tamamladığımız 2018'de bizimle olan çalışanların çoğu hâlâ bizimle birlikte. Onlar iyi mühendisler ve nasıl başarılı olacaklarını unutmadılar. Onların başarılı olacağına ve iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim."

"Tekrar beşinci sıraya yükselemeyebiliriz ama en azından 2016 ve 2017'de olduğu gibi gridin ortasındaki pozisyonlar için verilen mücadelesine geri döneceğiz” dedi.