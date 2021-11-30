Steiner: "2022'de, daha önce bulunduğumuz yere geri döneceğiz"

Pandeminin en çok etkilediği takımların başında gelen Haas, hem geçen yıl hem de bu yıl puan mücadelesi vermekte zorlandı.

Takım, maddi sorunlar nedeniyle son iki yıldır güncelleme getirmiyor ve temelde sezon başında yarıştığı aracı kullanıyor.

Fakat tüm kaynaklarını 2022'ye aktaran Amerikalı ekibin yeni sezondan beklentileri daha büyük.

Takım, 2016'da spora girmesinin ardından her yıl performansını artırmıştı. Hatta 2018'de şampiyonada ilk beş için savaştılar.

Steiner, "Bu yıl bizim için gerçekten çok zor geçti fakat böyle olacağını önceden biliyorduk. Bu açıdan tüm tahminlerimiz tuttu! Fakat bu süreci neredeyse tamamladık ve tünelin sonundaki ışık göründü."

"Pandemi bizi vurmadan önce yer aldığımız pozisyonlara döneceğimize eminim. Fakat bu yıl özelinde bakarsak, yapabileceğimiz çok az şey vardı. Buna rağmen durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık."

"Her iki sürücünün de çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Takım, bağlılığını koruyor ve çok fazla hata yapmadık. Bu yılı, bir sonraki yıla hazırlanmak için kullanmak istedik ve yaptığımız şey de bu."

"Haas şampiyonadaki en genç takım olmaya devam ediyor. 2018'da iyi bir sezon geçirdik ve temelde takımda, o yılla aynı insanlar var. Bildiklerimizi unutmadık, sadece kendimizi eşit olmayan şartlarda bulduk. Aracı güncellemeyi 2020'de durdurduk ve bir sezona iki yeni sürücü ile, özellikle de Formula 2'den gelen gençlerle başlamak kolay değildir. Sonuçta etraflarındaki insanlarla nasıl etkileşim kuracaklarını, onları mümkün olduğunca nasıl verimli kullanacaklarını bilemezler."

"Ancak takım bu ilk sezonda onlara yardım etmek için büyük çaba harcadı ve onlara çok şey öğretti. Her iki sürücü de mühendisleriyle ortak bir dil buldu. Tüm teknik ekiple iyi bir ilişkiler var. Şimdi Formula 1'in ne kadar zor olduğunu anlıyorlar. Çok sayıda insanla nasıl çalışacaklarını biliyorlar. Sezon başına kıyasla daha fazla güven var."

"Bir takım olarak bu yıl yaptığımız şeylerin ve seçtiğimiz yolun doğru olduğunu düşünüyorum. Zor bir yıl olsa da, tamamen farklı yapmak istediğim herhangi bir şey yok. Belki bazı küçük şeyleri daha verimli yapmak mümkündü ama geriye dönsem genel olarak her şeyi bu şekilde yapardım. Önümüzdeki sezon, 2016'da bulunduğumuz seviyeye döneceğimize ve yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyorum."

"Yeni kurallar bizim için çok iyi ve gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Pilotların gelişimi sorulduğunda Steiner, "Bu kadar çok zorluk yaşamayı beklemiyordum fakat sonunda herkesin iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Hem takım hem de sürücüler büyümeye ve gelişmeye çalıştılar. Çok büyük sorunları çözmemiz gerekiyordu çünkü Haas'a iki yeni kişi katılmıştı ve neler yapabileceklerini bilmiyorduk."

"Mick ve Nikita'nın sonuçlarını, bazı deneyimli isimlerin sonuçlarıyla karşılaştıramadık. Fakat ikisi de çok iyi bir iş yaptı. İlerleme kaydettiklerini görebiliyorum. Bahreyn'deki ilk testten günümüze kadarki süre boyunca Formula 1 hakkında çok şey öğrendiler. Burada her şeyin nasıl yürüdüğünü ve nasıl çalışması gerektiğini biliyorlar. Onların yarış yeteneklerinden hiçbir zaman şüphe duymadık. Bence gelecek sezon için hazırlar." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images