Steiner, 2022 sezonunun hikayesini kitaplaştırıyor!

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Netflix dizisi Drive to Survive'ın öne çıkan isimlerinden Steiner, özellikle açık sözlü yaklaşımı ve renkli kişiliğiyle F1'in en popüler hayran figürlerinden biri haline geldi.

Bu popülariteyi elde etmek için çabalamadığını söyleyen Steiner'ın gerçek düşünceleri, önümüzdeki Nisan ayında Transworld tarafından piyasaya sürülecek olan yeni kitabında hayranlara sunulacak.

Kitap, okuyuculara, "Steiner'ın eşsiz tarzıyla anlatılan tavizsiz ve son derece dürüst bir bakış açısını, ayrıca taraftarlara bir takım patronunun gözünden bir F1 takımının iç işleyişini görebilme fırsatı yakalamayı" vadetmekte.

"Surviving to Drive" Haas'ın çalkantılı bir test dönemi geçirdiği ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından isim sponsoru Uralkali ve sürücü Nikita Mazepin ile bağlarını kopardığı 2022 sezonu için de bir günlük niteliğinde.

Mazepin'in yerini alan Kevin Magnussen, henüz ilk yarışında Bahreyn'de beşincilik gibi çarpıcı bir sonuca imza attı. Danimarkalı pilot, Brezilya'da ise takımın ilk pol pozisyonunu elde etti.

Steiner ayrıca 2022'nin büyük bir kısmını Haas'ın gelecek sezon kiminle yarışacağını düşünerek geçirdi. Steiner'ın tercihi, iki sezonun ardından Mick Schumacher ile yolları ayırmak ve Nico Hulkenberg ile anlaşmak oldu.

Kitap hakkında konuşan Steiner, "F1'de bir takım patronunun yaşaması gereken pek çok şeyi belgelemek açısından bu yıldan daha aktif bir yıl seçebileceğimi sanmıyorum."

"Daha önce hiç günlük tutmayı düşünmemiştim. Genel olarak ileriye bakmayı sevsem de, bu yılı tekrar gözden geçirmek ve takım içinde karşılaştığımız tüm iniş çıkışları düşünmek eğlenceli oldu."

"Kevin Magnussen'in Bahreyn'deki beşinciliğinden Mick Schumacher'in Silverstone'daki ilk puanlarına, takımın Brezilya'daki ilk pol pozisyonuna ve takımlar şampiyonasındaki sekizinciliğine bakarsak çıkışlar daha çok öne çıkıyor. Gerçekten iyi bir sezonu geride bıraktık."

"Bizi rekabete geri döndüren faktör, ekibimizdeki herkesin sıkı çalışmasıdır. Takımın bir parçası olan herkese çabaları ve özverileri için ne kadar teşekkür etsem azdır."

"Umarım insanlar 2022 sezonumuza dair bu içgörüyü beğenir. Umarım bu yılki başarılarımızı 2023'te de sürdürmeye devam ederiz." dedi.