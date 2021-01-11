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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "2021'in ilk altı ayı zor geçecek"

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Steiner: "2021'in ilk altı ayı zor geçecek"
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, Editör

Haas patronu Gunther Steiner, The Race'e yaptığı açıklamada 2021'in ilk altı ayının Formula 1 dünyası için zor geçeceğini söyledi.

2020 yılı COVID-19 nedeniyle Formula 1 dünyası ve hatta tüm dünya için çok zor bir yıl oldu.

2016'da Formula 1'e katılan Haas, maddi anlamda hayatta kalabilmek amacıyla sezon boyunca tek bir güncelleme dahi getirmedi.

Amerikalı ekip yılı 10 takım arasında 9. sırada bitirdi ve 2021 için de genel olarak karamsar düşüncelere sahip.

Haas patronu Gunther Steiner, The Race sitesindeki köşesinde, 2021'in ilk altı ayının Formula 1 dünyası için zor geçeceğini ama sonrasında yeniden bir çıkış yoluna sahip olabileceklerini söyledi.

Steiner şöyle dedi: "2020'ye dönüp baktığım zaman, geçen sezonki performansımızı değerlendirmek zorunda kalsaydım, rekabet seviyesi anlamında çok düşük olduğunu söylerdim çünkü arka tarafta yarışmak için burada değiliz."

"Öte yandan, ekonomik anlamda zor bir ortamda işimizi devam ettirdik ve bunun değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde sportif ve rekabet anlamında olmamız gereken yerde değildik."

"Şimdi odak noktamız 2021 sezonu. Britanya'daki yeni karantina düzenlemelerinin etkilerini araştırıyoruz, çünkü yeni aracımızı ilk kez burada çalıştıracağız."

"Aracı çalıştırmak için İtalya'dan gelen insanlara ihtiyacımız olacak, bu yüzden bu konuda neler olacağını anlamamız gerekiyor. Önümüzde altı hafta daha var, ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor."

"Açıkçası Avustralya yarışı ertelenecek gibi görünse de Bahreyn yarışının gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"Geçen yılın sonunda harika bir iş çıkardılar ve oraya gittiğimiz zaman kendimizi çok güvende hissettik. Test için çok iyi kontrol mekanizmalarına sahipler ve her şey oldukça iyi şekilde organize edilmiş durumda."

"Sonrasında ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Şu anda Çin'de neler olduğunu anlamak anlamak kolay değil, bu yüzden başlangıçta durumun zor olacağını düşünüyorum."

"Ancak FOM, geçen yıl alternatif bir takvim oluşturmada çok hızlı olabileceğini gösterdi. Belki karamsar gibi görünebilirim, ama sanırım yılın ilk altı ayında bununla başa çıkmamız gerekecek."

"Bundan sonra aşının etkisini görebiliriz ve işler daha sağlam ve daha öngörülebilir şekilde gidebilir. Bunun dışında sanırım ilk altı ay geçen yılla benzer olacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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