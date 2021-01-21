Steiner: "2021'i pilotlarımızı eğitmeye ayıracağız"

Haas, 2020 sezonunun ardından Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'la yollarını ayırarak yerlerine Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'i getirdi.

İki pilotun da ortak yani çaylak olmaları ve Haas, geçirdiği zorlu yılın ardından iki çaylağın F1'e alışma sürecini yönetmek zorunda kalacak.

Bununla beraber takım patronu Gunther Steiner, bunun almak istedikleri bir risk olduğunu söyledi ve 2021'i bir "eğitim yılı" olarak gördüklerini belirtti.

Steiner, çaylaklarla yarışma fikrini kendisinin ortaya attığını da söyledi.

Steiner, "Yaz başında Gene Haas ile beraber takımda nelerin geliştirilebileceği ve çalışmaya nasıl devam edileceği konusunda uzun bir tartışma yaptık."

"Ona takıma çaylak sürücüler getirmesini önerdim, ancak karar ekim ortasında alındı. Aksi takdirde Magnussen ve Grosjean'a devam etmeyi planlamadığımızı daha önce bildirirdik."

"Gene'ye ne yapmak istediğimi anlattım. Bu uzun vadeli bir karar. İlerlemek için geri adım atmamız gerekiyor. Amacımız bu."

"Her halükarda, deneyimli sürücülerle bile tek yıllık kontratlar yapılmasına karşıyım. Sonuçta sürücü alışana kadar zaten altı ay geçiyor. Şimdi 2022'de iyi sonuçlar almak için bir yılımızı sürücüleri eğitmeye ayırma fırsatımız var."

"Benim için en önemlisi Mick Schumacher'in hızlı bir sürücü olması. Gerisi zaten düzeltilebilir. Eğer hızlı olmasaydı ona bu konuda yardımcı olamazdım. Bu yüzden ona inanıyorum. " dedi.