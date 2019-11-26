Steiner, 2021'de büyük takımların baskın olacağından emin
Haas takım patronu Gunther Steiner, 2021'de büyük takımların baskın olacağını düşünüyor.
2021 yılında kapsamlı bir teknik, sportif ve finansal değişiklikler olacak. Tüm bunlar küçük takımlarla, büyük takımlar arasındaki farkın kapanması için tasarlandı.
Hatta artık takımların harcadığı paralar da kısıtlanacak. Fakat takımlar, gelecek yıl 2021 aracı üzerinde çalışırken istediği kadar para harcayabileceği için, büyük takımlar yine avantajlı olacak.
Red Bull bundan ötürü ilk önce bütçe sınırının gelmesini, kuralların ise 2022'de değişmesin istemişti.
Ancak bu fikir kabul görmedi.
Red Bull patronu Christian Horner, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, “Maalesef, Jean Todt ve Chase Carey'nin bu fikri desteklemesini sağlayamadım."
“Bence her şeyi bir kerede sıfırlamak hata olacak. Eğer kuralların başlangıcını bir yıl erteleseydik, tüm takımlar aynı başlangıç noktasına sahip olacaktı.
“Ama şimdi büyük takımlar 2021 aracını bütün güçleriyle bütçe sınırından önce geliştirebilecek. Küçük takımlara göre avantajları olacak" dedi.
Haas patronu Gunther Steiner da Horner ile aynı fikirde.
“Büyük takımlar 2021 aracını yeni düzenlemelere göre geliştirebilecek. Ama aynı zamanda 2020 aracını da geliştirecekler. Çünkü bunun için daha fazla kaynağa ve daha çok insana sahipler."
“İlk yılda takımlar arasındaki güç düzeninde büyük bir fark olacağını sanmıyorum. Hâlâ üç büyük takım önde olacak ve sonra gerisi gelecek.
"Umarım fark zaman içinde biraz kapanabilir."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Steiner, 2021'de büyük takımların baskın olacağından emin
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