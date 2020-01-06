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Formula 1 / Son dakika

Steiner: “2021 kurallarının F1’deki düzeni değiştireceğini düşünmek saflık olur”

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Steiner: “2021 kurallarının F1’deki düzeni değiştireceğini düşünmek saflık olur”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Oca 2020 14:55

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, 2021’de kendileri gibi takımların yarış galibiyetleri için savaşacaklarını düşünmenin saflık olacağını söyledi.

2021 için planlanan teknik kural değişiklikleri ve bütçe sınırının getirilmesiyle beraber Mercedes, Ferrari ve Red Bull’un dominasyonunun sona ermesi umuluyor.

Ancak Haas F1 takımının sahibi Gene Haas, takımının geleceğini düşünüyor ve takım patronu Steiner, 2021’in önlerde savaşma şansı sunacağı konusunda Amerikalı takım sahibini ikna edeceğini düşünmenin yanlış olacağına inanıyor.

2021’de küçük takımların yarış kazanma şansı konusunda konuşan Steiner, “Bu çok saf bir düşünce. Bu olmayacak.”

“Gene Haas’ı neyin ikna edeceğini söylemek zor. O, kendisini ikna etmeli. Ben bunu böyle görüyorum.”

“O, bunu en iyi şekilde anlıyor. Onu ikna etmek için çok bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Onun, ne yapmak istediği ve pazarlama bütçesini nasıl kullanacağı konusunda kendisini ikna etmesi gerek.”

“2021’de kazanabileceğini söylesem, ‘Bu adam ne dediğini bilmiyor’ diyecek kadar yeterli bir anlayışa sahip. Bu konuda ona katılırdım.”

“Ancak dediğim gibi, hâlâ şu anda bazı açık sorunlar var ve şimdi bir karar verip vermemesi gerektiğinden emin değilim.”

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“Bütçe sınırında ikinci bir adım olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde, finansal sebeplerden ötürü F1’deki durum değişmeyecek. Küçük takımların, bütçe sınırının tamamını kullanabileceği kadar ödeme alabileceğini düşünmüyorum.”

“Küçük takımların hiçbirinin bu miktarda harcama yapmaya hazır olduğunu düşünmüyorum, çünkü bir noktada yatırımın getirisi yok.”

“Yani belki de 2022’de fark kapanabilir. Ancak 2023’te bütçe sınırında ikinci bir adım atmayı kimsenin reddedeceğini düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Pablo Elizalde

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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