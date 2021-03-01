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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "2021, hasar kontrolü odaklı geçecek"

Ekleyen:
, Editör

Haas Formula 1 takım patronu Günther Steiner, Ocak ayında VF21 aracının gelişimini durdurma kararı alan takım için, 2021 sezonunun daha çok “hasar kontrolü” odaklı geçeceğini söyledi.

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Steiner: "2021, hasar kontrolü odaklı geçecek"

Haas, kısıtlı aerodinami test kaynaklarını nasıl kullanacağına dair erkenden karar alarak, 1. öncelik olarak tüm odağını 2022 aracının gelişimine vermeyi kararlaştırdı.

Yani bu karara göre, Bahreyn’deki ilk testlerden sonra bu seneki araç üstünde herhangi bir geliştirme çalışması yapılmayacak.

Bu sezonki hedefleri sorulduğunda Steiner, temel hedeflerinin çaylak pilotları Mick Schumacher ve Nikita Mazepin için iyi bir eğitim süreci sağlamak olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Steiner, “Hasar kontrolü şeklinde olacak, en iyisini yapmaya çalışacağız. Benim açımdan başarı, senenin sonunda her 2 sürücümüzün de gelecek için hazırlanmış olması olur.”

“Başarı budur. 2022’de artık sorunlarla karşılaşmamamız, onların çaylak sürücü olduğunu ve halen öğrenme sürecinde olduklarını söylemememiz için öğrenmemiz gerek.”

“1 yıl öğrenecekler ve bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü üstlerindeki baskı, iyi bir araç sürdükleri zamana kıyasla daha az olacak. Yani hedeflerimizin gerçekçi olduğunu düşünüyorum.”

“Sadece yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Umarım arada sırada birkaç puan da kazanabiliriz. Fakat zor olacak ve biz de buna hazırlıklıyız.” dedi.

Steiner, gelişim göstermeyi durdurdukları için doğal olarak, 2021 şampiyona sonuncusu olabileceklerini de kabul ediyor.

Steiner, “Evet bu risk mevcut fakat bu riskle yaşamalıyız. Büyük resmin kısa vadede değil, orta-uzun vadede ortaya çıkacağını görmeliyiz.”

“Eğer sadece kısa vadeli bakarsak, bu sefer 2022’de: ‘Neden 2022 aracını yapmadık? Artık onlara yetişemiyoruz!’ da diyebiliriz.”

“Aero kısıtlamaları ve bütçe sınırlamasıyla birlikte, diğer takımlara yetişmek çok zor. Bu yüzden kaynaklarınızı olabildiğince ileriye taşımalısınız.”

Steiner takımın zorlu bir yıl geçirmeye hazır olduğunu da söylüyor. İtalyan yönetici, “Önümüzde çok zorlu bir sezon yatıyor, bunun farkındayız.”

“Kendimizi buna hazırladık. Orta vadede elde edebileceklerimiz için bu sene elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anki hedefimiz, orta-uzun vadedeki kazanımlar için kısa vadede taviz vermek.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Guenther Steiner
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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