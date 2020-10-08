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Formula 1 / Son dakika

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor

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Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor
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2021 sürücü kadrosu için Haas’ın yine tecrübe aradığını söyleyen Guenther Steiner, 2022 sezonu geldiğinde formunun zirvesi geride kalmış bir pilota yatırım yapmaktan çekindiğini söyledi.

Steiner önümüzdeki sene için çok seçenekleri olduğunu kabul ediyor; ama İtalyan takım patronu, Haas için sıkıntılı geçen birkaç sezondan sonra takım “kendini toparlarken” geçen zamana dayanabilecek pilotlar arayışında.

The Race için köşe yazısında Steiner, “Bu sene aralarından seçilecek o kadar seçenek var ki; tecrübeli iyi pilotlar, orta tecrübeli pilotlar, genç pilotlarla tam bir menü halinde.”

“Kısa vadede düşünürsek mantıklı gelen, gelecek sene için en iyi pilotları alırken 2022’yi o zaman gelince düşünmek. Ama zor geçen 2020 sezonundan sonra takımı biraz toparlamamız lazım dolayısıyla yapılacak en iyi hamle, takımı 2022 için kurup 2021’i geçiş yılı olarak kullanmak.”

“İnsanlarla görüşme yapıyoruz, sadece oturup düşünmüyoruz.” diyen Steiner devam etti: “Kararın önümüzdeki birkaç hafta içinde çıkmasını ümit ediyorum, çünkü insanlara haber vermemiz gerekiyor. İnsanları beklemede tutmayı sevmiyorum.”

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Haas’ın aday listesinin tecrübeli pilotları arasında, halihazırda takım için yarışan Kevin Magnussen ve Romain Grosjean’ın yanı sıra Nico Hülkenberg ve Sergio Perez de bulunuyor. Takım için olası genç pilotların arasında ise Ferrari Pilot Akademisi'nden bazı adaylar bulunuyor.

Steiner ekledi: “Pilotların bazıları uzun zamandır Formula 1’de. Birkaç yıl içinde en iyi pilotlar onlar mı olurlar? Muhtemelen hayır. Belki o zamana hazırlamamız gereken genç yetenekler de vardır, işte ince çizgi de tam orada.”

“Performans açısından hepimizin son kullanma tarihi var, özellikle sporcuların. Dolayısıyla gerçekten ihtiyacımız olduğunda en iyi günleri geride kalmış bir pilota yatırım yapmamaya dikkat etmeliyiz.”

“Benim için önemli olan 2022’de de burada olacak pilotlarımızın olması. Sadece önümüzdeki sene için takıma birini alırsak zamanımızı boşa harcamış oluruz.”

“Aracın şimdiki özelliklerine alışık olan çok pilot var, ama yeni bir pilot ve yeni bir aracımız olursa zorlanabiliriz. Bu sebeple 2021’deki pilotlarımızın 2022’de de bizimle olmasını istiyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Guenther Steiner
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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