Steiner: “2021 araçları kısa sürede bugünkü hızına gelecek”

2021 yılında kurallar büyük oranda değişiyor ve araçlar 25 kg daha ağır olduğu gibi, yeni aerodinamik tasarımla birlikte 3-4 saniye yavaşlayacak.

Bu konu hakkında endişeler bulunsa da, Steiner yeni kuralların başlangıç için iyi olduğunu söyledi.

Steiner, “Yeni araçlar biraz farklı görünüyor. Şimdi yeni kurallar üzerinde yoğunlaşmalı ve maksimum verim elde etmeye çalışmalıyız. Yeni kuralların amaçladığı şeyi başarmaya çalışacağız: böylece daha fazla geçiş olacak ve sonuçlar daha da yakın olacak.”.

“Kurallar ne olursa olsun, gelişim temel olarak aerodinami ile ilgili. Gelişim için alan seçme konusunda hâlâ yeterli serbestlik var, bu yüzden araçlar birbirinden farklı olacak. Şasimizin verimliliğini rakiplerimizden daha yüksek tutmaya çalışacağız.”

“Taban, Formula 1 araçlarının en önemli parçalarından biriydi ve öyle kalıyor. Önemli bir rol oynuyor ve oynayacak. Bu konuda çok az değişiklik olacak. Her zaman teknolojiden mümkün olan her şeyi çıkarmaya çalışırsınız.”

“Yeni araçlar farklı görünecek. FIA, FOM ve takımlar arasındaki ana tartışma konusu buydu. Formula 1'in GP2'ye benzemesini istemedik ve FOM kuralları daha özgür hale getirdi. Bu sayede yaratıcılık için fırsatlar oluştu. Umarım başarılı oluruz.”

“Genel olarak, hiç kimse özellikle de Formula ‪1'de‬ araçların ağırlaşmasını istemiyor. Ancak kullandığımız teknolojiler, güvenlik ve hibrit ünitelerin tüm yönleri dikkate alındığında, ağırlık artışı olmadan bunları yapamayacağınız ortaya çıkıyor.”

“Fazladan 25 kg'ın, hızın düşmesi konusunda ana faktör olacağını düşünmüyorum. Bu düşüş aerodinamiden kaynaklanacak. Belki de ilk başta ulaşmak istediğimiz düzeyde olmayacağız, ama kademeli olarak modern hızlara döneceğimize eminim. Bu, aynı zamanda lastiklere de bağlı.”

“Bütçe sınırına gelirsek, öncelikle bu önlemin ve mevcut halinin sadece öndekilerle olan farkı azaltacağını, ancak tamamen ortadan kaldırmayacağını düşünüyorum. Şu anda, büyük takımlar 175 milyon dolardan çok daha fazlasını harcarken, biz çok daha azını harcıyoruz.“

“Başlangıç için farklar daha az olacak, ama göreceğiz. Belki bütçeleri sınırlamak için bir başka adım daha atılır.” dedi.