Steiner: "2021 Abu Dhabi'de Wolff az kalsın kalp krizi geçirecekti!"

Abu Dhabi'de yaşananlar, 16 ay sonra bile halen sıcaklığını korurken, birçok takım ve pilot bu kötü şöhretli yarışla ilgili bir tartışmaya girmekten kaçınmayı tercih ediyor.

Yarışa dönemin yarış direktörü Michael Masi'nin Güvenlik Aracı kurallarını yanlış uygulaması damga vurmuş, bu hata da Lewis Hamilton'ın son turda Max Verstappen'e geçilerek şampiyonluğu kaybetmesini doğrudan etkilemişti.

Bu hafta piyasaya çıkacak olan yeni kitabı Driving to Survive'da bu tartışmalı yarışa dair anılarını da aktaran Steiner, "Eğer ki Abu Dhabi'de Lewis ve Max arasında yaşananlar hakkında fikrimi soran her kişiden bir dolar alsaydım, Adrian Newey'i işe alabilirdim!"

"Peki ben ne düşünüyorum? Kesinlikle çok kafa karıştırıcıydı. Pit duvarında oturup yarış direktöründen gelen emirleri dinlediğimi ve 'burada neler oluyor' diye düşündüğümü hatırlıyorum."

"O anda olup biteni kavrayamamıştım, gerçeklerin de farkında değildim, yine de çok eğlenceliydi. Zavallı Toto [Wolff] neredeyse kalp krizi geçiriyordu!"

"Bakın, günün sonunda her iki takım da bir dünya şampiyonluğu kazandı, ne mutlu onlara. Red Bull pilotlar, Mercedes de takımlar şampiyonluğunu kazandı. İkisine de itiraz etmezdim, Mercedes de itiraz etmedi, o yüzden yolumuza devam ediyoruz." dedi.