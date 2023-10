Steiner: "2020'deki pandemi, 11. takım konusunda bir uyarıydı"

Amerikan Andretti takımı, FIA tarafından seriye katılmasına onay verilmesinin ardından, en erken 2025'ten itibaren F1'e girmek için FOM ile ticari bir anlaşma yapmayı umuyor.

Ancak FOM'un Andretti'nin teklifini onaylayacağının bir garantisi yok çünkü gride fazladan bir takım eklenmesinin somut bir faydası olup olmadığı sorgulanıyor.

Rakip takımlar da para ödülünü fazladan bir takımla paylaşmak zorunda kalmanın yaratacağı ticari etkiden korktukları için Andretti'nin eklenmesine karşı çıkıyorlar.

Steiner'in de belirttiği gibi, F1 şu anda popüler bir dönemden geçiyor, bu nedenle küçük bir para ödülü kaybı dramatik bir etki yaratmayacaktır, ancak Covid zamanında yaşananlardan ders alınması gerektiğini söylüyor.

Özellikle de F1'in pandemi nedeniyle kazançlarının neredeyse yarısını kaybetme riskinin olduğu bir döneme geçiş hızının, mevcut takımların mali durumlarını ayarlarken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladığını düşünüyor.

Steiner, "Mevcut durumda istikrarlıyız, ancak yüz milyonlarca kâr elde ettiğimiz söylenemez."

"Hâlâ bütçe sınırı ve diğer konular üzerinde çalışmak için bütçelerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz."

"2020'de toplantıdayken griddeki dört takımın 'Gelecek yıl burada mıyız, değil miyiz?' diye sorduğunu hatırlıyorum."

"Hepimiz mücadele ediyorduk, hayatta kalmaya çalışıyorduk. Pek çok insan ve pek çok takım sahibi hayatta kalmak ve F1'i bugünkü haline getirmek için paralarını bu işe yatırdı. Bence bunun da bir değeri var."

"Bence takımların çoğu, Formula 1 bu kadar popülerken neden başka birini almak için elimizdekileri riske atalım diye düşünüyor."

"Çünkü üç ya da dört yıl içinde ne olacağını kim bilebilir? Formula 1 olarak hayatta kalmak için mücadele ettiğimiz 2020'de, o bahsettiğim dört takım çekilse geriye sadece altı takım kalacak. Neden durumumuzu daha zayıf hale getirelim ki?"

Alex Albon, Williams FW45, chases the pack at the start

Fotoğraf: Mark Sutton