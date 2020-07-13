Steiermark'ta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
paylaşım
yorumlar
Steiermark Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım Red Bull oldu.
Red Bull Racing mekanikerlerleri, Max Verstappen'in lastiklerini 1.95 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı pit stopunu yaptılar. Red Bull ayrıca 2.18 ve 2.22 ile yarışın ikinci ve üçüncü en hızlı pit stopunu da yaptı.
Takımlar toplamda 21 pit stop yaptı. En uzun pit stopu, Charles Leclerc'in 20 saniye süren pit stopuydu.
Steiermark'taki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.95
|24
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|2.18
|68
|3. Red Bull
|A. Albon
|2.22
|35
|18
|4. Mercedes
|V. Bottas
|2.39
|34
|15
|5. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.58
|44
|12
|6. Mercedes
|L. Hamilton
|2,62
|27
|10
|7. Williams
|G. Russell
|2.80
|34
|8
|8. Renault
|D. Ricciardo
|2.83
|37
|6
|9. AlphaTauri
|D. Kvyat
|2.85
|36
|4
|10. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.95
|39
|2
|11. Haas
|K. Magnussen
|2.98
|31
|1
|12. McLaren
|C. Sainz
|3.04
|66
|13. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.06
|24
|14. Racing Point
|L. Stroll
|3.23
|33
|15. Williams
|N. Latifi
|3,28
|32
|16. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.39
|49
|17. Haas
|R. Grosjean
|3.46
|37
|18. McLaren
|L. Norris
|3.72
|39
|19. Racing Point
|S. Perez
|3.73
|38
|20. McLaren
|C. Sainz
|7.27
|32
|21. Ferrari
|C. Leclerc
|20.00
|1
Pit stop şampiyonasında Red Bull 68 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 46 ve Williams'ın 28 puanı var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|68
|2. Mercedes
|46
|3. Williams
|28
|4. Renault
|18
|5. Alfa Romeo
|15
|6. AlphaTauri
|12
|7. Ferrari
|10
|8. Racing Point
|4
|9. Haas
|1
|10. McLaren
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.95 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk dört sırada yer alıyor.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Yarış
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Steiermark Grand Prix
|1.95
|2. Red Bull
|A. Albon
|Avusturya Grand Prix
|2.10
|3. Red Bull
|M. Verstappen
|Steiermark Grand Prix
|2.18
|4. Red Bull
|A. Albon
|Steiermark Grand Prix
|2.22
|5. Mercedes
|V. Bottas
|Steiermark Grand Prix
|2.39
|6. Williams
|G. Russell
|Avusturya Grand Prix
|2,44
|7. Mercedes
|L. Hamilton
|Avusturya Grand Prix
|2.52
|8. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|Steiermark Grand Prix
|2.58
|9. Red Bull
|A. Albon
|Avusturya Grand Prix
|2,61
|10. Mercedes
|L. Hamilton
|Steiermark Grand Prix
|2,62
Sonraki haber
Önceki haber
Alfa Romeo, Kubica'yı 4 ila 5 antrenman turuna daha çıkaracak
Sonraki haber
Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Steiermark'ta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov