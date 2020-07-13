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Formula 1 / Son dakika

Steiermark'ta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

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Steiermark'ta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Ekleyen:
, Editör
13 Tem 2020 16:01

Steiermark Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım Red Bull oldu.

Red Bull Racing mekanikerlerleri, Max Verstappen'in lastiklerini 1.95 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı pit stopunu yaptılar. Red Bull ayrıca 2.18 ve 2.22 ile yarışın ikinci ve üçüncü en hızlı pit stopunu da yaptı.

Takımlar toplamda 21 pit stop yaptı. En uzun pit stopu, Charles Leclerc'in 20 saniye süren pit stopuydu.

Steiermark'taki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 1.95 24 25
2. Red Bull M. Verstappen 2.18 68  
3. Red Bull A. Albon 2.22 35 18
4. Mercedes V. Bottas 2.39 34 15
5. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.58 44 12
6. Mercedes L. Hamilton 2,62 27 10
7. Williams G. Russell 2.80 34 8
8. Renault D. Ricciardo 2.83 37 6
9. AlphaTauri D. Kvyat 2.85 36 4
10. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.95 39 2
11. Haas K. Magnussen 2.98 31 1
12. McLaren C. Sainz 3.04 66  
13. AlphaTauri P. Gasly 3.06 24  
14. Racing Point L. Stroll 3.23 33  
15. Williams N. Latifi 3,28 32  
16. AlphaTauri P. Gasly 3.39 49  
17. Haas R. Grosjean 3.46 37  
18. McLaren L. Norris 3.72 39  
19. Racing Point S. Perez 3.73 38  
20. McLaren C. Sainz 7.27 32  
21. Ferrari C. Leclerc 20.00 1  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 68 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 46 ve Williams'ın 28 puanı var.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 68
2. Mercedes 46
3. Williams 28
4. Renault 18
5. Alfa Romeo 15
6. AlphaTauri 12
7. Ferrari 10
8. Racing Point 4
9. Haas 1
10. McLaren 0

Sezonun en hızlı pit stopu 1.95 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk dört sırada yer alıyor.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Yarış Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Steiermark Grand Prix 1.95
2. Red Bull A. Albon Avusturya Grand Prix 2.10
3. Red Bull M. Verstappen Steiermark Grand Prix 2.18
4. Red Bull A. Albon Steiermark Grand Prix 2.22
5. Mercedes V. Bottas Steiermark Grand Prix 2.39
6. Williams G. Russell Avusturya Grand Prix 2,44
7. Mercedes L. Hamilton Avusturya Grand Prix 2.52
8. Alfa Romeo K. Raikkonen Steiermark Grand Prix 2.58
9. Red Bull A. Albon Avusturya Grand Prix 2,61
10. Mercedes L. Hamilton Steiermark Grand Prix 2,62
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Editör Kemal Şengül

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