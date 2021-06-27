Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu
Charles Leclerc, 2021 Steiermark Grand Prix'sinde ''Günün Pilotu'' seçildi.
Steiermark Grand Prix'si, Pierre Gasly'yle birinci turda yaptığı temastan sonra Charles Leclerc için zor başladı ve Monakolu sürücü erken pit yapmak zorunda kaldı.
Ancak Leclerc tüm yarış boyunca çok iyi geçişler sergiledi ve Red Bull Ring'deki ilk yarışı yedinci sırada tamamladı.
Monakolu sürücü ise bu yarışı takım radyosunda sevinçle kutladı ve Monakolu pilot sevincini belli etmek için şu ifadeleri kullandı: ''Bu muhtemelen Formula 1'deki en iyi performanslarımdan biriydi. Tüm bu geçişleri yaparken inanılmaz eğlendim ve tempomuz harikaydı.''
Taraftarlar tarafından daha önceki yarışlarda beş kez Günün Pilotu seçilen Leclerc, Avusturya'da altıncı kez bu unvanı alabildi.
Günün pilotu oylamasının sonuçları:
Charles Leclerc - 28,4%
George Russell - 13,1%
Max Verstappen - 12,4%
Sergio Perez - 7,8%
Carlos Sainz - 7,2%
2021 Sezonunda 'Günün Pilotları'
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
2016'dan beri Günün Pilotu kazanma sayıları
|Sürücü
|Günün pilotu seçilme sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Sergio Pérez
|6
|Charles Leclerc
|6
|Kimi Räikkönen
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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