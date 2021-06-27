Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu

Steiermark Grand Prix'si, Pierre Gasly'yle birinci turda yaptığı temastan sonra Charles Leclerc için zor başladı ve Monakolu sürücü erken pit yapmak zorunda kaldı.

Ancak Leclerc tüm yarış boyunca çok iyi geçişler sergiledi ve Red Bull Ring'deki ilk yarışı yedinci sırada tamamladı.

Monakolu sürücü ise bu yarışı takım radyosunda sevinçle kutladı ve Monakolu pilot sevincini belli etmek için şu ifadeleri kullandı: ''Bu muhtemelen Formula 1'deki en iyi performanslarımdan biriydi. Tüm bu geçişleri yaparken inanılmaz eğlendim ve tempomuz harikaydı.''

Taraftarlar tarafından daha önceki yarışlarda beş kez Günün Pilotu seçilen Leclerc, Avusturya'da altıncı kez bu unvanı alabildi.

Günün pilotu oylamasının sonuçları:

Charles Leclerc - 28,4%

George Russell - 13,1%

Max Verstappen - 12,4%

Sergio Perez - 7,8%

Carlos Sainz - 7,2%

2021 Sezonunda 'Günün Pilotları'

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull) Steiermark Charles Leclerc (Ferrari)

2016'dan beri Günün Pilotu kazanma sayıları

Sürücü Günün pilotu seçilme sayısı Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Sergio Pérez 6 Charles Leclerc 6 Kimi Räikkönen 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Lando Norris 3 Fernando Alonso 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1