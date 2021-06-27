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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Charles Leclerc, 2021 Steiermark Grand Prix'sinde ''Günün Pilotu'' seçildi.

Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu

Steiermark Grand Prix'si, Pierre Gasly'yle birinci turda yaptığı temastan sonra Charles Leclerc için zor başladı ve Monakolu sürücü erken pit yapmak zorunda kaldı.

Ancak Leclerc tüm yarış boyunca çok iyi geçişler sergiledi ve Red Bull Ring'deki ilk yarışı yedinci sırada tamamladı.

Monakolu sürücü ise bu yarışı takım radyosunda sevinçle kutladı ve Monakolu pilot sevincini belli etmek için şu ifadeleri kullandı: ''Bu muhtemelen Formula 1'deki en iyi performanslarımdan biriydi. Tüm bu geçişleri yaparken inanılmaz eğlendim ve tempomuz harikaydı.''

Taraftarlar tarafından daha önceki yarışlarda beş kez Günün Pilotu seçilen Leclerc, Avusturya'da altıncı kez bu unvanı alabildi.

Günün pilotu oylamasının sonuçları:

Charles Leclerc - 28,4%
George Russell - 13,1%
Max Verstappen - 12,4%
Sergio Perez - 7,8%
Carlos Sainz - 7,2%

2021 Sezonunda 'Günün Pilotları'

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
Monako  Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan  Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa  Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark Monaco Charles Leclerc (Ferrari)

2016'dan beri Günün Pilotu kazanma sayıları

Sürücü Günün pilotu seçilme sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Sergio Pérez 6
 Charles Leclerc 6
 Kimi Räikkönen 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Lando Norris 3
 Fernando Alonso 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
George Russell 1
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