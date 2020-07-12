Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Yağmur nedeniyle sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Sergio Perez, yarışa gerilerden başlamasına rağmen harika bir performans sergiledi ve çok güzel ataklar yaptı.

Dördüncü Alex Albon'ı da zorlayan Perez, Taylandlı sürücüyle temas yaşayıp son virajda altıncılığa geriledi. Buna rağmen performansı oldukça etkileyiciydi.

Bu performans sonrası taraftarlar tarafından Steiermark Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.

İlk yarışta da Alex Albon günün pilotu seçilmişti.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: