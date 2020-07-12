Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
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2020 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Steiermark Grand Prix'sinde günün pilotu Racing Point pilotu Sergio Perez oldu.
Yağmur nedeniyle sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Sergio Perez, yarışa gerilerden başlamasına rağmen harika bir performans sergiledi ve çok güzel ataklar yaptı.
Dördüncü Alex Albon'ı da zorlayan Perez, Taylandlı sürücüyle temas yaşayıp son virajda altıncılığa geriledi. Buna rağmen performansı oldukça etkileyiciydi.
Bu performans sonrası taraftarlar tarafından Steiermark Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.
İlk yarışta da Alex Albon günün pilotu seçilmişti.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya
|Alexander Albon
|Steiermark
|Sergio Pérez
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|24
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avusturya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
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