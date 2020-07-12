Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

paylaşım
yorumlar
Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 15:32

2020 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Steiermark Grand Prix'sinde günün pilotu Racing Point pilotu Sergio Perez oldu.

Yağmur nedeniyle sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Sergio Perez, yarışa gerilerden başlamasına rağmen harika bir performans sergiledi ve çok güzel ataklar yaptı.

Dördüncü Alex Albon'ı da zorlayan Perez, Taylandlı sürücüyle temas yaşayıp son virajda altıncılığa geriledi. Buna rağmen performansı oldukça etkileyiciydi.

Bu performans sonrası taraftarlar tarafından Steiermark Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.

İlk yarışta da Alex Albon günün pilotu seçilmişti.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark  Sergio Pérez

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 24
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 7
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
Sonraki haber
Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Önceki haber

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Sonraki haber

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
2s

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
56dk

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
9dk

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
Formula 1 / Formula 1
42dk

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
Formula 1 / Formula 1
57dk

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 / Formula 1
38dk

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Son Haberler

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
9dk

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 / Formula 1
38dk

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
Formula 1 / Formula 1
42dk

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
56dk

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

1s
2
Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

2s
3
Formula 1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

56dk
4
Formula 1

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

1s
5
Formula 1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

9dk

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
F1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
F1

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
F1

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
F1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
F1

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.