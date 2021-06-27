Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull rahat kazandı!

Hafta başında yapılan tahminlerde üç gün de yağmur yağacağı söyleniyordu ancak pazar günü gerçekleştirilen yarışta da, tıpkı önceki günlerde olduğu gibi herhangi bir yağmur yoktu.

Yarış sıcak şartlarda başlarken, ilk çizgide Red Bull pilotu Max Verstappen'in yanında Mercedes'ten Lewis Hamilton vardı.

Verstappen temiz bir startla birlikte yerini korumayı başardı ve aynı şekilde ikinci sıradaki Hamilton da yerini korudu. Yarışa dördüncü başlayan Sergio Perez bir süreliğine üçüncülüğü alsa da, Lando Norris ilk tur bitmeden Meksikalı sürücüyü geçerek üçüncülüğünü geri aldı.

İlk turda Charles Leclerc ve Pierre Gasly temas yaşarken, bu temasın ardından Gasly lastik patlattı daha sonra da sol arka süspansiyonu kırıldığı için yarışa veda etti. Leclerc ise erken bir pit stop yapmak zorunda kaldı.

Yarışın ilk turlarında Verstappen farkı yavaş yavaş açarak üç saniyeye kadar çıkardı. 10. tura gelindiğinde önce Perez, sonra da orta lastiklerle yarışa beşinci sıradan başlayan Valtteri Bottas Norris'i geride bıraktılar.

Böylelikle sıralama Verstappen, Hamilton, Perez ve Bottas şeklinde oldu.

Red Bull, yarışın 28. turunda Sergio Perez'i pite alırken, yavaş pit stopla beraber pitte yaklaşık 3 saniye vakit kaybettiler. Bu da bir tur sonra pite giren Bottas'ın yarışa Meksikalı pilotun önünde dönmesi için yeterliydi.

Sonrasında Verstappen ve Hamilton da pite girdi. Ancak bu ikilinin yerinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pit stopların ardından Verstappen, Hamilton, Bottas ve Perez sıralaması oluştu.

Verstappen, sert lastiğe geçmelerinin ardından da çok iyi turlar atmaya devam eti ve Hamilton'la arasındaki farkı her geçen tur artırarak dokuz saniyenin üzerine çıkardı.

Yarışı 56. turuna gelindiğinde Red Bull, Perez'i ikinci kez pite aldı ve Meksikalı pilot peş peşe hızlı turlar atarak Bottas'la arasını kapatmaya başladı. Ancak Fin pilotu yakaladığında kendisini geçebilecek zaman yoktu.

Ön tarafta Verstappen, baştan sonra kusursuz bir yarış çıkararak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı. Verstappen bu zaferle son dört yarışta üçüncü galibiyetini alırken, bu yılki galibiyet sayısını dörde yükseltti.

Red Bull, son dört yarışın tamamını kazanırken, Verstappen şampiyonada Hamilton ile olan puan farkını 18'e çıkardı.

Hamilton, yarışa ikinci sıradan başladı ve zaman zaman Verstappen'le aynı tempoda gitse de, özellikle yarışın ikinci yarısında Verstappen'le aynı turları atmakta zorlandı ve geriye düştü.

Verstappen-Hamilton farkının 15 saniyeyi bulmasının ardından Mercedes, son bölümde Hamilton'ı pite aldı ve en hızlı tur denemesi yapmaya çalıştı.

İngiliz pilot en hızlı turu eline geçirdi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek hasarı en aza indirmiş oldu.

Üçüncülük mücadelesini kazanan ise Bottas oldu. Fin pilot, beşinci başladığı yarışta, pit stoplarla Perez'in önüne geçti ve son bölümde Perez'in baskısına rağmen yerini koruyarak üçüncü sırada finiş gördü.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışa yumuşak lastikle başlayan Perez, Norris'ten üçüncülüğü almayı başardı ancak yavaş pit stop sonrası Bottas'a geçildi. Sonrasında ikinci kez pite giren Perez, son turda Bottas'ı yakalasa da rakibini geçmesi için yeterli zaman yoktu. Bundan ötürü de yarışı dördüncü bitirdi.

Yarışa üçüncü başlayan ve ilk turlarda hem Perez hem de Bottas'ı ardında tutan Norris, son bölümde Ferrari pilotlarının baskısına rağmen beşinci sırada finiş görerek güçlü sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Ferrari adına güçlü yarışlardan biri oldu. Carlos Sainz, ilk bölümü oldukça uzatarak yarışın son bölümü için lastik avantajı yakaladı ve güçlü performansıyla beraber altıncı sırada finiş gördü.

Leclerc ise ilk turda Gasly ile yaşadığı temasın ardından geriye düştü ancak güçlü bir yükselişle yedinci sırada kadar çıktı. Damalı bayrağı da bu pozisyonda görerek Ferrari'ye önemli puanlar getirdi.

Lance Stroll, yarışın startında önündeki birkaç ismi geçmeyi başardı ve yarış boyunca iyi turlar atarak damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Bu, Aston Martin'in puan serisinin devamı anlamına gelirken, şampiyona üçün değerli puanlardı.

Hafta sonunun son puanları Alpine pilotu Fernando Alonso ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'ya gitti. Alonso, neredeyse tüm yarışı Stroll'ün hemen ardında ve Tsunoda'nın önünde geçirdi. İlk bölümde tempo kaybetse de buna rağmen takımına iki puan getirdi.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, uzun bir ilk bölüm sonraski yarışın son bölümünde hızlandı. Ancak damalı bayrağı 11. sırada gördü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Sebastian Vettel de 12. sırada finiş görerek günü puansız kapatan isimlerinden biri oldu ve üç yarışlık puan serisi sona erdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, ilk turda dokuzuncu sıraya kadar çıksa da, güç kaybetti ve sonrasında gerilemekten kurtulamadı. Takım sorunu çözse de, Avustralyalı pilot yarışı 13. bitirdi.

Esteban Ocon, Alpine'le zor bir yarışı geride bıraktı ve damalı bayrağı ancak 14. sırada gördü. Finiş gören diğer sürücüler 15. olan Antonio Giovinazzi, 16. olan Mick Schumacher, 17. olan Nicholas Latifi ve 18. olan Nikita Mazepin'di.

George Russell, iyi götürdüğü ve puan alabileceği yarışta pit stoplarda epey vakit kaybetti. Sonrasında mekanik problemle yarışa veda etmek zorunda kaldı. İngiliz pilot yarış dışı kaldığı için büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Gasly de iyi puanlar alabileceği yarışta, ilk turdaki temas sonrası yarış dışı kaldı.

Sezonun bir sonraki yarışı önümüzdeki hafta sonu yine aynı pistte yapılacak.

Yarış sonucu: