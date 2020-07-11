Steiermark GP cuma raporu: Red Bull, Mercedes'le farkı kapatıyor

Dün gerçekleştirilen antrenman seanslarını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı. Bugün Red Bull Ring pistinin olduğu bölgede yoğun yağmur bekleniyor ve bu beklenti gerçekleşirse seansların yapılmayacağı, sıralamaların pazar gününe ertelenebileceği ve o gün de mümkün olmazsa cuma günkü 2. antrenman sonuçlarının sıralama sonucu olarak kullanılabileceği belirtildi.

Böyle bir uygulama geçen seneki Japonya GP'de olmuştu. Takımlar bu yüzden dünkü 2. antrenman seansında hızlı tur atmaya odaklandılar ve her zamanki lastiklerle uzun sürüş çalışmaları biraz etkilendi.

Yine de antrenmanlardan bazı sonuçlar çıkarmak mümkün. Açık olan bir şey var ki Red Bull geçen hafta sonuna göre çok daha iyi bir şekilde başladı. Verstappen'in 1:03.660'lık derecesi geçen hafta aynı seansta elde ettiği derecesinden 1.555 sn daha iyiydi. Bu, Red Bull'un aynı seanslar kıyaslandığında benzer şartlarda 6. sıradan en öne yükseldiğini gösteriyor.

Verstappen, "Geçen cumaya göre çok daha iyi hislere sahibiz. Araç hakkında çok şey öğrendik, geçen hafta çok mutlu değildik. Bu yüzden bazı şeyleri çözmeye çalıştık ve şu ana kadar çok daha iyiydi. Attığımız adımlar doğru görünüyor." dedi.

F1 mühendisleri aynı pistte art arda iki hafta çalışmadığı için, ilk yarışta elde ettikleri verileri kullanarak gelişme kaydedilmesi beklenen bir şeydi. Cuma günkü tek tur performanslarına baktığımızda bu beklentiye rağmen Haas'ın 0.0112 sn gerilediği görüldü. Mercedes'te ise dün en hızlı isim olan Valtteri Bottas'ın derecesi, geçen hafta ikinci seansta en hızlı isim olan Lewis Hamilton'ın derecesinden 0.601 sn daha hızlıydı.

Renault da geçen haftaya göre tek tur derecesini iyileştirdi ancak genel sıralamada 6. takım konumuna geriledi. Ferrari de derecesini iyileştirdi ancak geçen hafta aynı seansta 3. hızlı takımken bu hafta 5. olabildi.

AlphaTauri ve Alfa Romeo 7 ve 8. sıralardaki yerlerini korurken Williams 9. sıraya yükseldi, Haas ise son sıraya geriledi.

Tek tur performansı

1 Red Bull Verstappen 1m03.660s

2 Mercedes Bottas 1m03.703s

3 Racing Point Perez 1m03.877s

4 McLaren Sainz 1m04.333s

5 Ferrari Leclerc 1m04.706s

6 Renault Ocon 1m04.746s

7 AlphaTauri Gasly 1m04.757s

8 Alfa Romeo Raikkonen 1m05.152s

9 Williams Russell 1m05.588s

10 Haas Magnussen 1m05.790s

Olur da 2. antrenman sonuçları sıralamayı oluşturursa o zaman Max Verstappen pole pozisyonunda olurken onun yanında Mercedes'ten Bottas olacak.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, dünkü antrenmanlarda "yarı hamile" gibi piste çıktıklarını söyledi. Yani Mercedes ne tam gücü kullandı, ne de çok düşük modda sürüş gerçekleştirdi. Bunun yanında Hamilton'ın aracında sorun yaşaması, yavaş ve orta hızlı virajlarda istenen hıza ulaşamaması takım için kötü oldu. Hamilton seansta ancak 6. olabildi ve takım sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını bulamadı.

Yağmur ihtimali, takımların 2. antrenmanda attıkları uzun turları da etkiledi. Takımların çoğu bunun yerine tek turda daha hızlı turlar atmaya odaklandılar. Renault ve AlphaTauri gibi Mercedes de orta lastiklerle uzun sürüş yapmadı. İkinci seansta daha çok yumuşak lastiklere odaklandılar. Bunu yaparken muhtemelen Red Bull'un geçen hafta yaptığı gibi bir set orta lastiği sıralamaların kuru zeminde geçme ihtimaline karşı 2. bölüm için ayırdılar.

Ancak Mercedes ve Renault, orta lastiklerle ilk seansta uzun sürüş yaptılar ve Mercedes bu konuda hâlâ önde görünüyor. Ancak tüm dereceleri ve ortalamaları dikkate alırsak, Mercedes, Red Bull, Racing Point, Ferrari, McLaren ve Renault tarzı bir sıralama olduğunu söyleyebiliriz.

Red Bull, aşağıdaki listede Racing Point'in gerisinde olsa da takımın muhtemelen gerçek elini göstermediği ve yarışta saf performans olarak önde olacağını söyleyebiliriz. Racing Point, geçen hafta olduğu gibi ilk 2 takımın arkasında öne çıkabilir.

Orta grup aynı geçen hafta olduğu gibi çok kalabalık. Renault; Ferrari ve McLaren'ın önünde göründü ancak orta lastiklerle sürüşü daha iyi koşullarda yani 1. antrenman seansında yaptı.

Orta lastiklerle sürüş ortalamaları

1 Mercedes 1m08.981s*, 7 tur

2 Racing Point 1m09.475s, 16 tur

3 Red Bull 1m09.509s, 9 tur

4 Renault 1m09.513s*, 17 tur

5 Ferrari 1m09.546s, 9 tur

6 McLaren 1m09.872s, 23 tur

7 Haas 1m10.651s, 9 tur

8 Alfa Romeo 1m10.746s, 9 tur

9 Williams 1m10.890s, 14 tur

AlphaTauri N/A

*1. antrenmanda atıldı

Orta grubun arka tarafında AlphaTauri orta lastiklerle sürüş yapmadı ancak geçen hafta en hızlı 7. araca sahipti. Haas tek turda yavaş kalsa da orta lastiklerle uzun sürüşlerde Alfa Romeo ve Williams'ı geçmeyi başardı.

Bu arada geçen hafta cuma antrenmanlarında toplam 1468 tur atılırken, bu sefer 1232 tur atıldı. Haas, Kevin Magnussen'in batarya sorunu nedeniyle ilk seansta zaman kaybederken, Williams Nicholas Latifi'nin vites kutusu sorunuyla zaman kaybetti. Renault, Daniel Ricciardo'nun 2. seansın başında geçirdiği kazayla neredeyse tüm seansı kaybetti.

Hafta sonunun kalan bölümünde ya da bugün yağmur olacağını düşünürsek, Red Bull pole pozisyonundan başlayabilir ve avantaj yakalayabilir ancak orta lastik taktiği bu sefer geçerli olmaz çünkü bu durumda Mercedes de istediği lastikle yarışa başlayabilir. Ancak her halükarda bu durum gerçekleşirse Hamilton yine yarışa gerilerden başlamak durumunda kalır.

Geçen hafta sonu Mercedes'i olumsuz etkileyen vites kutusu sorunu, bu hafta da sıkıntı çıkarabilir. Ancak Andrew Shovlin, sensörlerin elektrik parazitlenmesinden etkilenmemesi için gerekli güçlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, güncel parçaların aracı geliştirdiğini ve yağmurun kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi ancak buna rağmen Ferrari orta gruptan kurtulabilmiş değil.

Sıralamalar kuru zeminde gerçekleşirse muhtemelen Mercedes yine en öne dönecektir ancak Red Bull geçen hafta olduğu kadar geride kalmayabilir.

Yağmurlu bir sıralamada ise her şey mümkün olabilir ancak bu durum tabii ki aracında daha fazla yere basma gücüne sahip olanlar bundan daha çok faydalanacaklardır.

Yağmur genelde yarışlara heyecan kadar. Cumartesi beklenen yağmur bu açıdan hafta sonunu daha heyecanlı hale getirebilir. Henüz tek bir damla dahi düşmemesine rağmen yağmur ihtimali, ilk kez gerçekleştirilecek Steiermark GP'yi şimdiden heyecanlandırdı diyebiliriz.