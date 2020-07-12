Steiermark GP öncesi: Yarış gridi
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Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek ikinci yarışa Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Carlos Sainz
|
4
|
Valtteri Bottas
|
5
|
Esteban Ocon
|
6
|
|
7
|
Pierre Gasly
|
8
|
Daniel Ricciardo
|
9
|
Lando Norris (Cezalı) +3
|
10
|
Sebastian Vettel
|
11
|
George Russell
|
12
|
Lance Stroll
|
13
|
Daniil Kvyat
|
14
|
Charles Leclerc (Cezalı) +3
|
15
|
Kevin Magnussen
|
16
|
Kimi Räikkönen
|
17
|
Sergio Pérez
|
18
|
Nicholas Latifi
|
19
|
Antonio Giovinazzi
|
20
|
Romain Grosjean
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Steiermark GP
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Lokasyon
|Red Bull Ring
|Editör
|Basile Davoine
Steiermark GP öncesi: Yarış gridi
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