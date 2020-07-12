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Formula 1 / Steiermark GP / Sonuçlar

Steiermark GP öncesi: Yarış gridi

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Steiermark GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 09:23

Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek ikinci yarışa Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.

1

 Lewis Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen

 

3

 

 Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Valtteri Bottas

 

 

5

 Esteban Ocon 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Thailand Alexander Albon 

 

7

 

 Pierre Gasly 


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

9

 

 Lando Norris (Cezalı) +3 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Sebastian Vettel

 

11

 

 George Russell

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Lance Stroll 

 

 

13

 

 Daniil Kvyat

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Monaco Charles Leclerc (Cezalı) +3

 

15

 Kevin Magnussen 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Kimi Räikkönen

 

 

17

 

 Sergio Pérez

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Nicholas Latifi 

 

19

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Romain Grosjean

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Red Bull Ring
Editör Basile Davoine

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