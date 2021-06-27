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Formula 1 / Steiermark GP Sonuçlar

Steiermark GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Steiermark Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes pilotu Lewis Hamilton olacak.

Steiermark GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Valtteri Bottas +3
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

7

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

9

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  George Russell
(Williams)

11

  Yuki Tsunoda +3
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

13

 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

15

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)

 

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