Steiermark GP öncesi: Yarış gridi
2021 Steiermark Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes pilotu Lewis Hamilton olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Lewis Hamilton
|
3
|
Lando Norris
|
4
|
Sergio Pérez
|
5
|
Valtteri Bottas +3
|
6
|
Pierre Gasly
|
7
|
Charles Leclerc
|
8
|
Fernando Alonso
|
9
|
Lance Stroll
|
10
|
George Russell
|
11
|
Yuki Tsunoda +3
|
12
|
Carlos Sainz
|
13
|
Daniel Ricciardo
|
14
|
Sebastian Vettel
|
15
|
Antonio Giovinazzi
|
16
|
Nicholas Latifi
|
17
|
Esteban Ocon
|
18
|
Kimi Räikkönen
|
19
|
Mick Schumacher
|
20
|
Nikita Mazepin
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