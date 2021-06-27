Steiermark GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Steiermark GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull Ring'deki sıralama turlarında 1. ve 2. sektörde en hızı isimdi. Hollandalı pilot ilk sektörde 16.145 yaparken, ikinci sektörde 28.309 yaptı ve en hızlı isim oldu.
Son sektörde en hızlı isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot, bu sektörde 19.359 yaptı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|16.145 (1)
|28.309 (1)
|19.367 (2)
|Valtteri Bottas
|16.261 (6)
|28.339 (2)
|19.435 (3)
|Lewis Hamilton
|16.267 (7)
|28.441 (5)
|19.359 (1)
|Lando Norris
|16.160 (2)
|28.400 (4)
|19.495 (6)
|Sergio Perez
|16.260 (4)
|28.369 (3)
|19.457 (4)
|Pierre Gasly
|16.221 (3)
|28.489 (8)
|19.526 (8)
|Charles Leclerc
|16.434 (15)
|28.461 (6)
|19.577 (10)
|Yuki Tsunoda
|16.321 (12)
|28.653 (11)
|19.488 (5)
|Fernando Alonso
|16.270 (8)
|28.477 (7)
|19.669 (14)
|Lance Stroll
|16.302 (10)
|28.564 (9)
|19.613 (11)
|George Russell
|16.308 (11)
|28.849 (15)
|19.514 (7)
|Carlos Sainz Jnr
|16.505 (17)
|28.602 (10)
|19.539 (9)
|Sebastian Vettel
|16.299 (9)
|28.744 (12)
|19.630 (12)
|Antonio Giovinazzi
|16.361 (13)
|28.760 (13)
|19.753 (15)
|Daniel Ricciardo
|16.260 (5)
|28.761 (14)
|19.787 (16)
|Nicholas Latifi
|16.410 (14)
|28.997 (18)
|19.632 (13)
|Esteban Ocon
|16.485 (16)
|28.887 (16)
|19.845 (17)
|Kimi Raikkonen
|16.603 (18)
|28.924 (17)
|19.902 (18)
|Mick Schumacher
|16.623 (19)
|29.326 (20)
|20.066 (19)
|Nikita Mazepin
|16.763 (20)
|29.307 (19)
|20.121 (20)
Hız ölçüm noktasında Mercedes motorlu araçların üstünlüğü vardı.
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, hız ölçüm noktasında 317.8 km/s hıza çıkarken, onu 0.1 km/s geriden Lando Norris ve 0.5 km/s geriden Antonio Giovinazzi takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|317.8 (197.5)
|2
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|317.7 (197.4)
|-0.1
|3
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|317.3 (197.2)
|-0.5
|4
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|316.6 (196.7)
|-1.2
|5
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|316.6 (196.7)
|-1.2
|6
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|316.5 (196.7)
|-1.3
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|315.9 (196.3)
|-1.9
|8
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|315.9 (196.3)
|-1.9
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|315.6 (196.1)
|-2.2
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|315.3 (195.9)
|-2.5
|11
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|314.5 (195.4)
|-3.3
|12
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|314.4 (195.4)
|-3.4
|13
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|314.3 (195.3)
|-3.5
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|314.0 (195.1)
|-3.8
|15
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|313.4 (194.7)
|-4.4
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|312.9 (194.4)
|-4.9
|17
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|312.2 (194.0)
|-5.6
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|311.9 (193.8)
|-5.9
|19
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|309.8 (192.5)
|-8.0
|20
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|309.8 (192.5)
|-8.0
İlk bölümün en hızlı ismi 320.8 km/s ile Lando Norrix olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 251.2 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 292.5 km/s hızla George Russell zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|L. Norris
|320.8
|M. Verstappen
|251.2
|G. Russell
|292.5
|2
|A. Giovinazzi
|320.5
|L. Hamilton
|250.6
|N. Latifi
|291.7
|3
|D. Ricciardo
|320.4
|S. Perez
|250.4
|L. Norris
|291.0
|4
|F. Alonso
|319.6
|V. Bottas
|250.1
|V. Bottas
|289.5
|5
|G. Russell
|319.6
|P. Gasly
|250.0
|S. Vettel
|289.3
|6
|N. Latifi
|319.4
|G. Russell
|249.8
|M. Verstappen
|289.0
|7
|S. Perez
|319.2
|L. Norris
|249.1
|S. Perez
|288.4
|8
|P. Gasly
|319.2
|C. Leclerc
|249.1
|D. Ricciardo
|288.4
|9
|L. Stroll
|319.0
|Y. Tsunoda
|248.8
|L. Stroll
|288.3
|10
|Y. Tsunoda
|319.0
|A. Giovinazzi
|248.2
|L. Hamilton
|288.2
|11
|M. Verstappen
|318.5
|N. Latifi
|248.1
|Y. Tsunoda
|287.9
|12
|K. Raikkonen
|317.9
|F. Alonso
|248.0
|P. Gasly
|287.6
|13
|L. Hamilton
|317.2
|S. Vettel
|247.6
|F. Alonso
|287.0
|14
|S. Vettel
|316.9
|D. Ricciardo
|247.4
|A. Giovinazzi
|286.3
|15
|N. Mazepin
|316.9
|C. Sainz
|246.9
|K. Raikkonen
|285.8
|16
|V. Bottas
|316.3
|L. Stroll
|246.5
|N. Mazepin
|285.6
|17
|E. Ocon
|315.6
|E. Ocon
|246.2
|C. Leclerc
|284.3
|18
|C. Leclerc
|315.4
|K. Raikkonen
|245.0
|E. Ocon
|284.2
|19
|C. Sainz
|315.1
|M. Schumacher
|243.5
|M. Schumacher
|284.0
|20
|M. Schumacher
|313.8
|N. Mazepin
|243.2
|C. Sainz
|282.7