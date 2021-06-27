Steiermark GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull Ring'deki sıralama turlarında 1. ve 2. sektörde en hızı isimdi. Hollandalı pilot ilk sektörde 16.145 yaparken, ikinci sektörde 28.309 yaptı ve en hızlı isim oldu.

Son sektörde en hızlı isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot, bu sektörde 19.359 yaptı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Max Verstappen 16.145 (1) 28.309 (1) 19.367 (2) Valtteri Bottas 16.261 (6) 28.339 (2) 19.435 (3) Lewis Hamilton 16.267 (7) 28.441 (5) 19.359 (1) Lando Norris 16.160 (2) 28.400 (4) 19.495 (6) Sergio Perez 16.260 (4) 28.369 (3) 19.457 (4) Pierre Gasly 16.221 (3) 28.489 (8) 19.526 (8) Charles Leclerc 16.434 (15) 28.461 (6) 19.577 (10) Yuki Tsunoda 16.321 (12) 28.653 (11) 19.488 (5) Fernando Alonso 16.270 (8) 28.477 (7) 19.669 (14) Lance Stroll 16.302 (10) 28.564 (9) 19.613 (11) George Russell 16.308 (11) 28.849 (15) 19.514 (7) Carlos Sainz Jnr 16.505 (17) 28.602 (10) 19.539 (9) Sebastian Vettel 16.299 (9) 28.744 (12) 19.630 (12) Antonio Giovinazzi 16.361 (13) 28.760 (13) 19.753 (15) Daniel Ricciardo 16.260 (5) 28.761 (14) 19.787 (16) Nicholas Latifi 16.410 (14) 28.997 (18) 19.632 (13) Esteban Ocon 16.485 (16) 28.887 (16) 19.845 (17) Kimi Raikkonen 16.603 (18) 28.924 (17) 19.902 (18) Mick Schumacher 16.623 (19) 29.326 (20) 20.066 (19) Nikita Mazepin 16.763 (20) 29.307 (19) 20.121 (20)

Hız ölçüm noktasında Mercedes motorlu araçların üstünlüğü vardı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, hız ölçüm noktasında 317.8 km/s hıza çıkarken, onu 0.1 km/s geriden Lando Norris ve 0.5 km/s geriden Antonio Giovinazzi takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 317.8 (197.5) 2 Lando Norris McLaren Mercedes 317.7 (197.4) -0.1 3 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 317.3 (197.2) -0.5 4 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 316.6 (196.7) -1.2 5 Nicholas Latifi Williams Mercedes 316.6 (196.7) -1.2 6 George Russell Williams Mercedes 316.5 (196.7) -1.3 7 Max Verstappen Red Bull Honda 315.9 (196.3) -1.9 8 Sergio Perez Red Bull Honda 315.9 (196.3) -1.9 9 Fernando Alonso Alpine Renault 315.6 (196.1) -2.2 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 315.3 (195.9) -2.5 11 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 314.5 (195.4) -3.3 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 314.4 (195.4) -3.4 13 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 314.3 (195.3) -3.5 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 314.0 (195.1) -3.8 15 Nikita Mazepin Haas Ferrari 313.4 (194.7) -4.4 16 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 312.9 (194.4) -4.9 17 Esteban Ocon Alpine Renault 312.2 (194.0) -5.6 18 Mick Schumacher Haas Ferrari 311.9 (193.8) -5.9 19 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 309.8 (192.5) -8.0 20 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 309.8 (192.5) -8.0

İlk bölümün en hızlı ismi 320.8 km/s ile Lando Norrix olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 251.2 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 292.5 km/s hızla George Russell zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S 1 L. Norris 320.8 M. Verstappen 251.2 G. Russell 292.5 2 A. Giovinazzi 320.5 L. Hamilton 250.6 N. Latifi 291.7 3 D. Ricciardo 320.4 S. Perez 250.4 L. Norris 291.0 4 F. Alonso 319.6 V. Bottas 250.1 V. Bottas 289.5 5 G. Russell 319.6 P. Gasly 250.0 S. Vettel 289.3 6 N. Latifi 319.4 G. Russell 249.8 M. Verstappen 289.0 7 S. Perez 319.2 L. Norris 249.1 S. Perez 288.4 8 P. Gasly 319.2 C. Leclerc 249.1 D. Ricciardo 288.4 9 L. Stroll 319.0 Y. Tsunoda 248.8 L. Stroll 288.3 10 Y. Tsunoda 319.0 A. Giovinazzi 248.2 L. Hamilton 288.2 11 M. Verstappen 318.5 N. Latifi 248.1 Y. Tsunoda 287.9 12 K. Raikkonen 317.9 F. Alonso 248.0 P. Gasly 287.6 13 L. Hamilton 317.2 S. Vettel 247.6 F. Alonso 287.0 14 S. Vettel 316.9 D. Ricciardo 247.4 A. Giovinazzi 286.3 15 N. Mazepin 316.9 C. Sainz 246.9 K. Raikkonen 285.8 16 V. Bottas 316.3 L. Stroll 246.5 N. Mazepin 285.6 17 E. Ocon 315.6 E. Ocon 246.2 C. Leclerc 284.3 18 C. Leclerc 315.4 K. Raikkonen 245.0 E. Ocon 284.2 19 C. Sainz 315.1 M. Schumacher 243.5 M. Schumacher 284.0 20 M. Schumacher 313.8 N. Mazepin 243.2 C. Sainz 282.7