Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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Steiermark GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
İlk yarış hafta sonunda sadece Antonio Giovinazzi ikinci kontrol elektroniğine geçti. Ancak bu hafta parça değiştiren takım sayısının artması bekleniyor.
Güç ünitesi sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|77. V. Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|05. S. Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|33. M. Verstappen
|Red bull yarışları
|Honda
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|23. A. Albon
|Red bull yarışları
|Honda
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|55. C. Sainz
|Mclaren
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|04. L. Norris
|Mclaren
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|03. D. Riccardo
|Renault
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|31. E. Ocon
|Renault
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|26. D. Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|11. S. Perez
|Yarış noktası
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|18. L. Stroll
|Yarış noktası
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|07. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|08. R. Grosjean
|Haas f1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|20. K. Magnussen
|Haas f1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|63. G. Russell
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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