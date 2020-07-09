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Formula 1 / Son dakika

Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 11:48

Steiermark GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

İlk yarış hafta sonunda sadece Antonio Giovinazzi ikinci kontrol elektroniğine geçti. Ancak bu hafta parça değiştiren takım sayısının artması bekleniyor.

Güç ünitesi sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1
05. S. Vettel Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1
33. M. Verstappen Red bull yarışları Honda 1 1 1 1 1 1
23. A. Albon Red bull yarışları Honda 1 1 1 1 1 1
55. C. Sainz Mclaren Renault 1 1 1 1 1 1
04. L. Norris Mclaren Renault 1 1 1 1 1 1
03. D. Riccardo Renault Renault 1 1 1 1 1 1
31. E. Ocon Renault Renault 1 1 1 1 1 1
26. D. Kvyat AlphaTauri Honda 1 1 1 1 1 1
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 1 1 1 1 1 1
11. S. Perez Yarış noktası Mercedes 1 1 1 1 1 1
18. L. Stroll Yarış noktası Mercedes 1 1 1 1 1 1
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 2
08. R. Grosjean Haas f1 Ferrari 1 1 1 1 1 1
20. K. Magnussen Haas f1 Ferrari 1 1 1 1 1 1
63. G. Russell Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1
06. N. Latifi Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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