Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Dün sıralamalardaki harika turu ile pole pozisyonunu elde eden Hamilton, yarışa çok iyi başlangıç yaptı ve pit stoplar haricinde yerini koruyarak sorunsuz bir şekilde yarışı kazandı.

Hamilton böylece bu sene ilk, kariyerindeki ise 85. F1 zaferini elde etti.

Yarışa 4. sıradan başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, pit stopa önündeki Hamilton ve Max Verstappen'den daha geç gelerek son bölüm için lastik avantajı sağladı. Pit sonrası Verstappen'in 8 saniye gerisinde kalan Bottas, son bölümde daha yeni lastiklerle Verstappen'i geçerek 2. sıraya yükseldi ve böylece Mercedes, Avusturya'daki ikinci yarıştan duble sonucu ile ayrılmış oldu. Verstappen, Bottas'ın ilk hamlesinde daha eski lastiklere ve ön kanadındaki küçük hasara rağmen cevap verip yerini geri alsa da ikinci geçiş hamlesine cevap veremedi.

Verstappen böylece 2. sıradan başladığı yarışta galibiyet mücadelesine dahil olamadı ve 3. olarak podyumu tamamladı.

Yarışa 6. sıradan başlayan Alexander Albon, ilk turlarda 4. sıraya yükselmesinin ardından uzun süre yerini korusa da son bölümde Sergio Perez'in baskısı altına girdi. Perez son turlarda baskıyı arttırsa da iki pilot arasında temas yaşandı ve Perez'in ön kanadı hasar aldı. Albon böylece yarışı 4. sırada tamamlamış oldu.

Yarışın en iyi isimlerinden birisi olan Perez, dünkü yağmurlu sıralamalarda ilk seansta elenmesinin ardından yarışa 17. sıradan başladı. Pist üstünde yaptığı ataklarla çok iyi yükseliş gösteren ve 5. sıraya kadar yükselen Perez, Albon'la yaşadığı temasta ön kanadına hasar vermesinin ardından ciddi performans kaybetti ve aracını finişe ulaştırmaya çalıştı. Perez, son anda kendisini geçen McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında 6. sırada yarışı noktaladı.

Norris, yarışın 2. yarısında güçlü isimlerden birisiydi. McLaren'ın takım emriyle Carlos Sainz'ın önüne geçirdiği Norris, kendisinden bekleneni yaptı ve pist üstünde son turda Lance Stroll, Daniel Ricciardo ve Perez'i geçerek 5. olmayı başardı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo yarışı 6. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turlarda Stroll'ün 3. virajda kendisini dışarıya doğru iterek geçmesinin ardından pozisyon kaybetti ve aynı anda Stroll ve Norris'e geçilerek 8. sırada yarışı noktaladı. Onun önünde Stroll yer aldı. Stroll ve Ricciardo'nun arasında yaşananlar inceleme altına alındı.

McLaren pilotu Sainz, yarışa 3. sıradan başlayıp ilk turda Verstappen'i zorlasa da kalan bölümde ön bölüme ayak uyduramadı. Pit stoplara kadar daha iyi konumda olan Sainz, pit stopta vakit kaybetmesinin ardından geriledi. Yarış içerisinde mekanik sorundan endişe edilen Sainz 9. sırada yarışı noktalamış oldu. Sainz ayrıca en hızlı tur ile 1 puan ekstradan kazandı.

Steiermark GP'de son puan, AlphaTauri'den Daniil Kvyat'ın oldu.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 11. sırada yarışı tamamlarken onu Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean takip ettiler. 10. sıradaki Kvyat'ı zorlaması için takım arkadaşına yol veren diğer Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ise 14. olabildi.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, yanlış strateji ile geride kalarak 15. olurken yarışı tamamlayabilen son isimler Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi oldular.

Geçen hafta aynı pistte gerçekleştirilen ilk yarışa kıyasla bugünkü yarış daha az kırıcı oldu. Yarışın başında iyi bir iş çıkaran Esteban Ocon, yarışa erken veda ederken yarışı tamamlayamayan diğer isimler Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel oldular. Arka sıralardan yarışa başlayan Ferrari pilotları, ilk turda 3. virajda yaşanan kaza nedeniyle hasar alarak yarışa erken veda ettiler.

Sezonun ikinci yarışının ardından Bottas şampiyonadaki liderliğini korurken Hamilton 6 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. İlk yarışta podyuma çıkan ve bu yarışta 5. olan Norris ise 3. sırada bulunuyor. Takımlar şampiyonasında ise Mercedes 80 puan ile şimdiden 2. sıradaki McLaren ile 41 puan fark açmış durumda.

Sezonun 3. yarışı olan Macaristan GP gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek.