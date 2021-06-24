Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Red Bull Ring, genel olarak hafta sonu boyunca havanın nasıl olacağı bilinmeyen pistlerin başında geliyor.

Bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde de her üç gün içinde birden yüksek yağmur ihtimalleri verilmiş durumda.

Özellikle cuma gününün gök gürültülü sağanak yağmur altında geçeceği neredeyse kesin görünüyor. Gün boyunca yağmur ihtimali %70 ila 90 seviyelerinde olacak ve hava sıcaklığı, perşembeye göre 9 derece birden azalıp 22 dereceye inecek. Rüzgar ise pek etkili olmayacak.

Cumartesi günü üçüncü antrenman seansının başlangıcı için %30'luk bir yağmur ihtimali varken, sıralama turlarının başlayacağı saatte bu oran %55'ler seviyesinde olacak. Hava ise gün boyunca 23 ila 24 derece seviyelerinde olacak.

Pazar günü hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkacak ve yağmur ihtimali şu noktada %45 civarında.