Steiermark GP: En son teknik kareler

Mercedes W12 ön kanadı 1 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes W12'nin ön kanadı zemine koyulduğunda, kenar plakasının uç kısmının yukarı doğru kıvrıldığı görüntülendi.

AlphaTauri AT02 ön detay 2 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri AT02'nin burnu söküldüğünde, panelin içinde yer alan "S" kanal girişini daha detaylı bir şekilde görüyoruz.

Red Bull RB16B ön detay 3 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, frenlerden jant üzerinden lastiklere doğru sıcaklık transferini sağlamak için bu hafta sonu birkaç farklı ön fren kanalı seçeneğine sahip. Bu resimde gördüğünüz daha kapalı versiyonu.

Red Bull RB16B ön detay 4 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Diğer aracın fren tamburunda ise daha farklı bir çözüm vardı.

McLaren MCL35M ön detay 5 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren MCL35M'nin hazırlanırken çekilen bir görüntüsü. McLaren'in tekerlek jantından dışarı itilmeden önce hava akışını iki kanaldan geçirmeye çalıştığı görülüyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 6 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri'nin fren tamburu da tamamen kapalıydı.

Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay 7 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo Red Bull'un kapalı fren tamburuna yakından bakıldığında, daha açık bir düzenleme oluşturmak için panelin çıkarılabileceği görünüyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 8 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images McLaren, Fransa GP'de kullanmaya başladığı daha dar motor kapağı çıkışını kullanmaya devam ediyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M 9 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Takım, motor kapağı arkasındaki soğutma çıkışından hangisinin daha iyi çalıştığını anlamak için geniş olan versiyonu da test etti ve doğrudan kıyaslama yapma fırsatı buldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 10 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes, soğutma ve rakım gereksinimlerine uygun olarak arka tarafta normalde kullandığından daha büyük çıkış kullandı.

Fernando Alonso, Alpine A521 11 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Alpine A521'in arkasında da oldukça büyük bir hava çıkışı vardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Ferrari de sıcaklığı kontrol altında tutmak için benzer şekilde büyük hava çıkışı kullandı.

AlphaTauri AT02 taban detay 13 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri AT02'nin tabanının ön kısmı, normalde iki farklı bölüm olan hava dağıtıcı ve bargeboard kümesinin esasen çok daha büyük bir yüzey haline geldiğini ve artık hava akışının akış yönünü iyileştirmek için son derece karmaşık geometrilere sahip olduğunu gösteriyor.

Mercedes W12 bargeboard detay 14 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes'in bargeboard ve sidepod bölgesindeki kanatçıklarına yakından bakış.

Mercedes W12 taban detay 15 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes W12'deki arka lastiğin önündeki zeminde, en kenarda bir yukarıya doğru kıvrım ve oldukça karmaşık kanat, kanatçık kümesi yer alıyor.

Mercedes W12 arka kanat detay 16 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes W12 arka kanat uç plakasına yakından bakıldığında, bu bölümde tırtıklı kenar oluşturmak için çok detaylı çalışmalar yapıldığı görülüyor.

Mercedes W12 difüzör detay 17 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M bargeboard detay 18 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M bargeboard detay 19 / 20 Fotoğraf: Uncredited Photo McLaren'in sidepod yanında yer alan deflektör kanatları, gridde çoğu araçta gördüğümüz gibi panjur şeklinde geriye doğru uzanıyor ancak geriye doğru uzanırken bu kanatlar, hava akımını yönlendirmek için kıvrılmış durumda.