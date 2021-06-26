Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Steiermark GP: En son teknik kareler
Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek 2021 Avusturya GP öncesinde padokta öne çıkan en son teknik kareleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
Mercedes W12 ön kanadı
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 ön detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02'nin burnu söküldüğünde, panelin içinde yer alan "S" kanal girişini daha detaylı bir şekilde görüyoruz.
Red Bull RB16B ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, frenlerden jant üzerinden lastiklere doğru sıcaklık transferini sağlamak için bu hafta sonu birkaç farklı ön fren kanalı seçeneğine sahip. Bu resimde gördüğünüz daha kapalı versiyonu.
Red Bull RB16B ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35M ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35M'nin hazırlanırken çekilen bir görüntüsü. McLaren'in tekerlek jantından dışarı itilmeden önce hava akışını iki kanaldan geçirmeye çalıştığı görülüyor.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fernando Alonso, Alpine A521
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF21
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
AlphaTauri AT02 taban detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02'nin tabanının ön kısmı, normalde iki farklı bölüm olan hava dağıtıcı ve bargeboard kümesinin esasen çok daha büyük bir yüzey haline geldiğini ve artık hava akışının akış yönünü iyileştirmek için son derece karmaşık geometrilere sahip olduğunu gösteriyor.
Mercedes W12 bargeboard detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 taban detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12'deki arka lastiğin önündeki zeminde, en kenarda bir yukarıya doğru kıvrım ve oldukça karmaşık kanat, kanatçık kümesi yer alıyor.
Mercedes W12 arka kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 difüzör detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M bargeboard detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M bargeboard detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M ön fren tamburu detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M'nin ön fren kanalının, gerçekten herhangi bir soğutma işlemi yapmadan montajın önündeki iki kanaldan hava akışının nasıl beslendiğini gösteren doğru açıdan çekilmiş fotoğraf.