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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Steiermark GP Analiz

Steiermark GP: En son teknik kareler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek 2021 Avusturya GP öncesinde padokta öne çıkan en son teknik kareleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.

Steiermark GP: En son teknik kareler

 

Mercedes W12 ön kanadı

Mercedes W12 ön kanadı
1/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12'nin ön kanadı zemine koyulduğunda, kenar plakasının uç kısmının yukarı doğru kıvrıldığı görüntülendi.

AlphaTauri AT02 ön detay

AlphaTauri AT02 ön detay
2/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

AlphaTauri AT02'nin burnu söküldüğünde, panelin içinde yer alan "S" kanal girişini daha detaylı bir şekilde görüyoruz. 

Red Bull RB16B ön detay

Red Bull RB16B ön detay
3/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, frenlerden jant üzerinden lastiklere doğru sıcaklık transferini sağlamak için bu hafta sonu birkaç farklı ön fren kanalı seçeneğine sahip. Bu resimde gördüğünüz daha kapalı versiyonu.

Red Bull RB16B ön detay

Red Bull RB16B ön detay
4/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Diğer aracın fren tamburunda ise daha farklı bir çözüm vardı.

McLaren MCL35M ön detay

McLaren MCL35M ön detay
5/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

 McLaren MCL35M'nin hazırlanırken çekilen bir görüntüsü. McLaren'in tekerlek jantından dışarı itilmeden önce hava akışını iki kanaldan geçirmeye çalıştığı görülüyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
6/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri'nin fren tamburu da tamamen kapalıydı.

Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay

Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay
7/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

Red Bull'un kapalı fren tamburuna yakından bakıldığında, daha açık bir düzenleme oluşturmak için panelin çıkarılabileceği görünüyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
8/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, Fransa GP'de kullanmaya başladığı daha dar motor kapağı çıkışını kullanmaya devam ediyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
9/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takım, motor kapağı arkasındaki soğutma çıkışından hangisinin daha iyi çalıştığını anlamak için geniş olan versiyonu da test etti ve doğrudan kıyaslama yapma fırsatı buldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12
10/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes, soğutma ve rakım gereksinimlerine uygun olarak arka tarafta normalde kullandığından daha büyük çıkış kullandı.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
11/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alpine A521'in arkasında da oldukça büyük bir hava çıkışı vardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
12/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari de sıcaklığı kontrol altında tutmak için benzer şekilde büyük hava çıkışı kullandı.

AlphaTauri AT02 taban detay

AlphaTauri AT02 taban detay
13/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

AlphaTauri AT02'nin tabanının ön kısmı, normalde iki farklı bölüm olan hava dağıtıcı ve bargeboard kümesinin esasen çok daha büyük bir yüzey haline geldiğini ve artık hava akışının akış yönünü iyileştirmek için son derece karmaşık geometrilere sahip olduğunu gösteriyor.

Mercedes W12 bargeboard detay

Mercedes W12 bargeboard detay
14/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes'in bargeboard ve sidepod bölgesindeki kanatçıklarına yakından bakış.

Mercedes W12 taban detay

Mercedes W12 taban detay
15/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12'deki arka lastiğin önündeki zeminde, en kenarda bir yukarıya doğru kıvrım ve oldukça karmaşık kanat, kanatçık kümesi yer alıyor.

Mercedes W12 arka kanat detay

Mercedes W12 arka kanat detay
16/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12 arka kanat uç plakasına yakından bakıldığında, bu bölümde tırtıklı kenar oluşturmak için çok detaylı çalışmalar yapıldığı görülüyor.

Mercedes W12 difüzör detay

Mercedes W12 difüzör detay
17/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M bargeboard detay

McLaren MCL35M bargeboard detay
18/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M bargeboard detay

McLaren MCL35M bargeboard detay
19/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren'in sidepod yanında yer alan deflektör kanatları, gridde çoğu araçta gördüğümüz gibi panjur şeklinde geriye doğru uzanıyor ancak geriye doğru uzanırken bu kanatlar, hava akımını yönlendirmek için kıvrılmış durumda.

McLaren MCL35M ön fren tamburu detay

McLaren MCL35M ön fren tamburu detay
20/20

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M'nin ön fren kanalının, gerçekten herhangi bir soğutma işlemi yapmadan montajın önündeki iki kanaldan hava akışının nasıl beslendiğini gösteren doğru açıdan çekilmiş fotoğraf. 

 

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