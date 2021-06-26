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Formula 1 / Steiermark GP Antrenman raporu

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun sekizinci yarışı olan Steiermark Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava, düne göre daha açıktı ve seans içerisinde herhangi bir yağmur beklentisi yoktu. Hava sıcaklığı 22 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 50 dereceye yaklaştı.

Dünün aksine nispeten daha sakin bir seans oldu. İlk dakikalarda sürücülerin büyük çoğunluğu garajda kalmayı seçti ve çok az sürücü zaman turu denemesi yaptı.

Seans içerisindeki en büyük olay Haas pilotu Nikita Mazepin'in aracının kontrolünü kaybedip spin atmasıydı. Bunun dışında blokaj yaşayan ve pist dışına taşan isimler vardı ancak başka bir olay yaşanmadı.

Ayrıca çok sayıda pilotun turu dokuzuncu ve onuncu virajlarda pist limitlerini açtıkları gerekçesiyle silindi.

Başlangıçta 1:07'lerde olan dereceler, seans içerledikçe 1:04'lere kadar indi. İlk 20 dakika geride kalırken Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:06.212 yaparak zirveye yerleşti. Daha sonra bu dereceyi 1:05.571 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen geçti.

Hollandalı pilot derecesini geliştirmeye devam etti ve 1:04.971 yaparak liderliğini pekiştirdi. Ancak Hamilton, yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından 1:04.369 yaptı ve zaman tablosunda zirveye çıktı.

Mercedes'ten takım arkadaşı Bottas da 1:04.832 yaptı. Bu, iki Mercedes'in birinci ve ikinci sıraya çıkmasını sağladı.

Seansın kalan bölümünde Hamilton'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot, sıralama turları öncesinde üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, bitime beş dakika kala yumuşak lastiklerle 1:04.573 yaptı ve ikinci sıraya çıktı. Hollandalı pilot, Hamilton'ın 0.204 saniye gerisinde ikinci olurken, özellikle ilk sektörde vakit kaybettiği görüldü.

Yarışa üç sıra geriden başlayacak olan Bottas, son antrenman seansında takım arkadaşı Hamilton'ın 0.463 saniye ardında kaldı ve sıralama turları öncesinde üçüncü oldu. 

1:05'in altına sadece bu üç isim indi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, dünün aksine daha temiz turlar atmayı başardı ve 1:05.026'lık turuyla seansı dördüncü sırada bitirdi. Meksikalı pilot, takım arkadaşından 0.453 saniye daha yavaştı.

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